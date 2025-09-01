Lợi nhuận Phú Mỹ Hưng tiếp tục giảm

Nửa đầu năm 2025, lợi nhuận trước thuế của Phú Mỹ Hưng đạt 1.233 tỷ đồng, giảm gần 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin này được Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng nêu trong bản công bố thông tin tài chính định kỳ vừa gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

6 tháng đầu năm nay, chủ đầu tư này ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 1.233 tỷ đồng, tương ứng với hơn 6,8 tỷ đồng mỗi ngày. Dù vậy, mức này vẫn giảm gần 27,5% so với cùng kỳ năm 2024. Công ty không công bố phần giải trình biến động lợi nhuận.

Cả năm ngoái, Phú Mỹ Hưng lãi gần 2.089 tỷ đồng, giảm gần 5% và cũng là năm thứ hai liên tiếp đi lùi. Trong nửa đầu 2025, chủ đầu tư này giới thiệu dự án đầu tiên ở miền Bắc nằm tại Bắc Ninh với Hồng Hạc City có tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD. Đây là bước đi đầu tiên trong chiến lược Bắc tiến sau hơn ba thập kỷ phát triển ở khu vực phía Nam của Phú Mỹ Hưng.

Đến hết 30/6, vốn chủ sở hữu của công ty đạt gần 10.470 tỷ đồng, giảm khoảng 17% so với một năm trước. Trong đó, chủ yếu giảm bởi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm hơn 12%, xuống còn 9.204 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả của Phú Mỹ Hưng tăng thêm hơn 1.000 tỷ lên mức 23.411 tỷ đồng.

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng thành lập tháng 5/1993, là liên doanh giữa Công ty TNHH Một Thành Viên Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC) và Phú Mỹ Hưng Asia Holdings (tên cũ là tập đoàn CT&D, Đài Loan). Trong đó, Tân Thuận IPC góp 30% vốn, còn lại là vốn ngoại.

Công ty nổi danh khi là chủ đầu tư Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7, TP HCM) - một trong những dự án nổi bật của thành phố khi biến vùng đầm lầy thành khu đô thị sầm uất. Họ muốn xây dựng nên khu đô thị đa chức năng, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, khoa học, văn hóa, giáo dục, cư trú, giải trí... tạo động lực cho sự phát triển phía Nam và Đông Nam thành phố. Năm 2008, Bộ Xây dựng và UBND TP HCM công nhận đây là "khu đô thị kiểu mẫu" của Việt Nam.

Doanh nghiệp này xây dựng đại lộ Nguyễn Văn Linh có 10 làn xe, trở thành trục giao thông huyết mạch của khu Nam thành phố. Dọc theo đó, Phú Mỹ Hưng được giao phát triển năm cụm đô thị với tổng diện tích 774 ha. Hiện tại, công ty đã hoàn thành cụm thứ nhất - trung tâm đô thị mới, nổi bật với hồ Bán nguyệt, trung tâm thương mại Cresent Mall, khu nhà phố - biệt thự và loạt căn hộ chung cư đã bàn giao như Garden Plaza, Riverpark Residence, The Panorama, The Peak Midtown...

Anh Tú