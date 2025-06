'Lợi nhuận nhiều công ty địa ốc chưa thể bứt phá'

Các công ty chứng khoán nhận định lợi nhuận quý II của nhiều doanh nghiệp bất động sản chưa có sự đột phá khi không ghi nhận bàn giao ở dự án mới.

Báo cáo về nhóm bất động sản nhà ở của Công ty Chứng khoán MB (MBS) công bố mới đây, cho biết nguồn thu của các doanh nghiệp địa ốc chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao các sản phẩm còn lại tại các dự án cũ. Ví dụ, Nam Long đang bàn giao các sản phẩm cuối cùng tại dự án Akari giai đoạn 2 và Nam Long Cần Thơ; hay Khang Điền tập trung vào khu The Privia.

Tuy nhiên, MBS cũng lưu ý việc kết quả kinh doanh quý II chưa đột phá không đồng nghĩa với việc các công ty này sẽ không thể hoàn thành kế hoạch năm nay. Trong danh sách t heo dõi của MBS, Vinhomes, Nam Long và Khang Điền là những công ty dự kiến có lợi nhuận giảm lần lượt 27%, 59% và 1% trong quý này.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng nhận định kết quả kinh doanh của Vinhomes và Khang Điền sẽ đi lùi trong quý II. Vinhomes luôn là một trong những đơn vị lãi lớn nhất ngành, tuy nhiên cả hai công ty chứng khoán đều cho rằng lợi nhuận của đơn vị thành viên thuộc tập đoàn Vingroup đi lùi vì mức nền cao của năm ngoái nhờ bàn giao lượng lớn sản phẩm tại dự án Royal Island.

Ngoài những cái tên kể trên, VCBS dự báo lãi sau thuế Đất Xanh và An Gia sẽ lần lượt giảm 1% và 86% trong quý này, ngược với dự báo của MBS. Những doanh nghiệp dự kiến tăng trưởng gồm Nam Long, Hà Đô, Phát Đạt, Hodeco, Đạt Phương.

Dù lợi nhuận chưa bứt phá, MBS vẫn duy trì góc nhìn khả quan với nhóm bất động sản. Các doanh nghiệp đều đang có dự án gối đầu và được kỳ vọng bàn giao trong nửa cuối năm nay. Ví dụ Nam Long có phân khu Park Village và The Aqua; Khang Điền còn The Foresta và Phát Đạt sở hữu dự án Thuận An 1 và 2. "Chúng tôi cho rằng hoạt động bàn giao các phân khu mới là cơ sở để kỳ vọng kết quả tích cực trong năm 2025 với các công ty ngành này", báo cáo của MBS nêu.

Ngoài ra, nhóm phân tích này còn nhận định thông tin chính thức về việc sáp nhập tỉnh thành cũng dẫn đến các kỳ vọng về đồng bộ cơ sở hạ tầng và tăng động lực phát triển các dự án bất động sản mới. Khung pháp lý sửa đổi, nhiều dự án được gỡ vướng cũng là một động lực cho ngành này. MBS ví dụ các cơ quan quản lý đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/5000 phân khu C4 của Đồng Nai và 1/500 dự án Aqua City, hay chấp thuận 148 dự án thí điểm mở rộng loại đất làm nhà ở thương mại tại Hà Nội.

Chứng khoán Yuanta cũng chỉ ra một số yếu tố khác giúp các doanh nghiệp bất động sản hưởng lợi trong nửa cuối năm. Đó là lãi suất vay mua nhà đã ổn định ở mức thấp 5,5-7,5% một năm, cho kỳ hạn 12-36 tháng. Ngay cả việc tăng 0,5-1 điểm phần trăm cũng khó có thể ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường bất động sản.

Theo lời kêu gọi của Thủ tướng nhằm hỗ trợ thị trường địa ốc, Vietcombank, Agribank và BIDV đang cung cấp lãi suất rẻ 5,5% mỗi năm trong 5 năm cho những người vay dưới 35 tuổi. Nhiều ngân hàng khác cũng đang cung cấp lãi suất vay mua nhà khuyến mãi với các điều khoản và điều kiện khác nhau.

Nguồn cung đi lên cũng là một yếu tố hỗ trợ. Theo dữ liệu từ Yuanta, trong quý I, thị trường có 19.760 căn hộ được phép mở bán tại TP HCM và Hà Nội, tăng 50% so với quý cuối năm 2024 và gấp 3,5 lần so với cùng kỳ 2023. Ngoài ra, thị trường ghi nhận 134.634 giao dịch trong quý đầu năm, tăng 20% so với quý trước và nhích 1% so với cùng kỳ năm ngoái.

"Mức tăng này chưa phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ, nhưng cho thấy nhu cầu cơ bản trên thị trường vẫn ổn định", báo cáo của Yuanta nêu.

Trọng Hiếu