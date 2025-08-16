Lợi nhuận ngành đường sắt tăng mạnh

Quý II, tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo lợi nhuận sau thuế đạt 109,3 tỷ đồng, tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa công bố báo cáo tài chính nửa đầu năm với doanh thu quý II đạt 2.882 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, VNR lãi gộp gần 405 tỷ đồng, giảm gần 1%.

Tuy nhiên, các chi phí của doanh nghiệp này đồng loạt giảm so với quý II/2024. Trong đó, chi phí quản lý giảm mạnh nhất (17,6%), còn gần 205 tỷ đồng. Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế quý vừa qua tăng 109% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 109,3 tỷ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần của VNR đạt 4.454 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân sụt giảm doanh thu không xuất phát từ mảng kinh doanh cốt lõi.

Theo thuyết minh trong báo cáo tài chính, 63% doanh thu của VNR đến từ mảng dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách. Doanh số hoạt động này đã tăng 8%, lên 2.823 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu mảng sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt, thông tin tín hiệu đường sắt giảm 18% còn 1.483 tỷ đồng.

Nhờ các chi phí hoạt động giảm, VNR ghi nhận lãi sau thuế hợp nhất đạt 175 tỷ đồng, tăng 7%. Như vậy, doanh nghiệp này đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của tổng công ty đạt 21.674 tỷ đồng, tăng 993 tỷ đồng, tương đương 5% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng gần 42% lên 1.985 tỷ đồng. Số tiền này giúp VNR thu về hơn 12 tỷ đồng tiền lãi trong nửa đầu năm.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam gồm 25 công ty con, 17 đơn vị trực thuộc và 8 doanh nghiệp liên doanh, liên kết. Doanh nghiệp được Nhà nước giao quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt tổng chiều dài 3.143 km, gồm 15 tuyến đi qua 34 tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam.

Trong chủ trương xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam, Quốc hội giao Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp nhận quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng và tổ chức vận hành, khai thác. Đơn vị này cũng sẽ huy động các doanh nghiệp khác đầu tư phương tiện, đồng thời xây dựng mô hình quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng bảo đảm thống nhất, hiện đại, hiệu quả...

Trọng Hiếu