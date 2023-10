Lợi nhuận Geleximco giảm 95%

Nửa đầu năm nay, Tập đoàn Geleximco chỉ lãi gần 16 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ 2022.

Thông tin này vừa được Tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền cho biết trong báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Nửa đầu năm nay, Tập đoàn Geleximco lãi sau thuế 15,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi hơn 337 tỷ đồng. Như vậy, lợi nhuận kỳ này của Geleximco giảm 95% so với cùng kỳ 2022.

Đến hết 30/6, vốn chủ sở hữu của tập đoàn này khoảng 12.800 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kỳ trước. Nợ phải trả của Geleximco cũng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái với khoảng 28.180 tỷ đồng. Trong đó, công ty nợ trái phiếu hơn 4.600 tỷ đồng, giảm hơn 440 tỷ đồng so với tháng 6/2022.

Từ 11/5-5/6, theo HNX, Geleximco đã 6 lần mua lại trước hạn 259 tỷ đồng với một lô trái phiếu được phát hành cuối năm 2021. Hiện tại, công ty này còn 4 lô trái phiếu lưu hành trên thị trường.

Tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, Geleximco ra đời năm 1993 với vốn điều lệ chỉ 3 tỷ đồng. Đến nay, Geleximco đã trở thành một tập đoàn đa ngành, tạo việc làm cho hơn 10.000 lao động. Công ty đang kinh doanh trong 4 lĩnh vực chính gồm sản xuất công nghiệp, tài chính ngân hàng, bất động sản và thương mại, dịch vụ.

Trong lĩnh vực bất động sản, Geleximco đã phát triển nhiều dự án lớn như khu đô thị thành phố giao lưu ở đường Phạm Văn Đồng, khu đô thị Gelexia Riverside, khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội), khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh), khu du lịch quốc tế Đồi Rồng ở Đồ Sơn (Hải Phòng).

Geleximco cũng là cổ đông sáng lập, đồng sở hữu tại Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình.

Năm ngoái, Geleximco đã ký thỏa thuận thuê 50 ha đất tại khu công nghiệp Tiền Hải, Thái Bình để xây dựng nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô. Tập đoàn của ông Vũ Văn Tiền dự kiến đầu tư 800 triệu USD (gần 19.000 tỷ đồng) vào nhà máy này. Trong đó, giai đoạn I dự kiến vận hình từ quý III/2024, công suất 50.000 xe mỗi năm.

Anh Tú