Lợi nhuận Dragon Capital giảm một nửa

Doanh thu nhích nhẹ nhưng chi phí giữ mức cao khiến lợi nhuận công ty quản lý quỹ Dragon Capital sụt một nửa, về 117 tỷ đồng trong năm 2025.

Báo cáo tài chính quý IV/2025 vừa công bố của Công ty Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCV) cho thấy, doanh thu cả năm đạt hơn 1.075 tỷ đồng, nhích hơn 1% so với năm 2024. Trong đó, gần 65% là doanh thu hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán nhưng mảng này sụt hơn 7%. Theo sau là hoạt động quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán, chiếm gần một phần ba tổng doanh thu và tăng 19% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, công ty còn có thêm nguồn thu từ hoạt động quản lý danh mục đầu tư, phí thưởng hoạt động và quản lý quỹ hưu trí tự nguyện. Tuy nhiên ba mảng này có tỷ lệ đóng góp không cao.

Nhà đầu tư đang theo dõi thông tin một quỹ mở cổ phiếu của DCVFM. Ảnh: Dragon Capital

Mô hình hoạt động kinh doanh của DCV không tốn giá vốn. Vì vậy, doanh thu cũng là lợi nhuận gộp của họ. Song song đó, công ty có thêm hơn 23 tỷ đồng doanh thu tài chính, chủ yếu là lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi và đầu tư tài chính. Tuy nhiên, con số này giảm tới 77% so với năm trước đó.

Về các chi phí thường xuyên, nhiều nhất với Dragon Capital là quản lý doanh nghiệp, ghi nhận hơn 896 tỷ đồng, tăng gần 4%. Công ty không thuyết minh rõ những khoản nào nằm trong mục này. Ngoài ra, họ còn ghi nhận hơn 52 tỷ đồng lỗ từ thanh lý tài sản cố định, trong khi cùng kỳ không phát sinh.

Tổng lại, DCV lãi sau thuế gần 117 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với năm 2024. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2021. So với kế hoạch đề ra, họ chỉ hoàn thành khoảng 92,5% chỉ tiêu doanh thu và còn cách đích lợi nhuận tới 52%.

Dragon Capital là doanh nghiệp đầu tiên chuyên quản lý quỹ nội địa tại Việt Nam, được thành lập từ tháng 7/2023. Họ kinh doanh chính trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và quản lý doanh mục đầu tư. Doanh nghiệp này đi đầu trong việc triển khai nhiều sản phẩm chứng chỉ quỹ, bao gồm quỹ đóng, quỹ mở và quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Ngoài ra, họ còn tiên phong đầu tư vào lĩnh vực tư nhân, tham gia vào quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.

Tính đến cuối tháng 12/2025, Dragon Capital tư vấn và quản lý tổng tài sản khoảng 140.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD). Họ cũng là một trong những công ty quản lý quỹ đại chúng dẫn đầu thị trường về cả số lượng quỹ và quy mô tổng giá trị tài sản ròng huy động (NAV).

Cổ phiếu DCV cũng vừa được giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 19/1. Từ giá tham chiếu 68.000 đồng một đơn vị, mã này đã tăng trần liên tiếp 5 phiên và đóng cửa cuối tuần ở 166.200 đồng, cao gấp 2,4 lần. Tuy nhiên thanh khoản giữ mức thấp, chỉ ghi nhận vài trăm cổ phiếu được giao dịch mỗi phiên.

Tất Đạt