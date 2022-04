Lợi nhuận doanh nghiệp xổ số truyền thống giảm mạnh

Covid-19 tác động mạnh khiến các công ty xổ số truyền thống đồng loạt giảm lãi ở mức hai con số trong năm ngoái.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang năm 2021 chỉ đạt doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 344 tỷ đồng, lần lượt giảm 25% và gần 44% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý và trả thưởng giảm nhưng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp này lao dốc.

Công ty TNHH MTV xổ số kiến Thiết Long An cả năm ngoái cũng chỉ đạt doanh thu 2.861 tỷ đồng, lợi nhuận 433 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch đề ra.

Tương tự, tại Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Hậu Giang, hoạt động kinh doanh năm qua cũng giảm sút nghiêm trọng. Tổng doanh thu cả năm đạt 2.349 tỷ đồng, lợi nhuận sau thế 175 tỷ đồng, lần lượt giảm hơn 19% và gần 27% so với cùng kỳ 2020.

Các công ty xổ số khác như kiến thiết Đồng Nai, Đồng Tháp, TP HCM, Bến Tre dù chưa công bố đầy đủ báo cáo tài chính năm 2021 nhưng hầu hết nhóm này cũng ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ 2020.

Lý giải nguyên nhân kết quả kinh doanh sa sút, lãnh đạo các doanh nghiệp đều cho rằng do tác động chung của dịch bệnh.

Theo ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang, năm 2021, các chỉ thị về giãn cách xã hội khiến nhiều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải đóng cửa. Với các công ty xổ số khu vực miền Nam phải dừng phát hành 15 kỳ nên doanh thu giảm mạnh.

Ảnh hưởng dịch bệnh cũng là lý do được ban lãnh đạo Công ty TNHH MTV xổ số kiến Thiết Long An đưa ra khi kết quả hoạt động của công ty gặp khó. Theo doanh nghiệp này, dù toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã rất nỗ lực nhưng các hoạt động đều ngưng trệ khi dịch lan rộng, trong khi chi phí phòng dịch gia tăng đã kéo lợi nhuận công ty đi xuống.

Năm nay, dịch bệnh vẫn chưa chấm dứt nhưng các tỉnh miền Nam và TP HCM đã mở cửa hoạt động trở lại nên dự báo kinh doanh sẽ sáng sủa hơn. Nhất là khi hoạt động du lịch đã trở lại bình thường, tình hình kinh doanh của các cơ sở ăn uống, sản xuất đã bắt đầu phục hồi.

Do đó, các công ty xổ số kỳ vọng sẽ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lớn trong năm 2022. Trong đó, xổ số kiến thiết An Giang đặt kế hoạch doanh thu 5.411 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, tăng vọt so với 2021. Còn Công ty xổ số Hậu Giang dự kiến năm nay đạt doanh thu 2.979 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 220 tỷ đồng, tăng 19-25% so với cùng kỳ....

