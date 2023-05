Lợi nhuận doanh nghiệp thép dần phục hồi

Giá thép tăng, quản lý tốt hàng tồn kho và chi phí giúp các doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh cải thiện so với giai đoạn cuối năm ngoái.

Doanh thu hợp nhất quý I của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) - đơn vị nắm khoảng một phần ba thị phần thép xây dựng - tăng chỉ 3%, nhưng đã ngắt mạch thua lỗ hai quý liên tiếp với lợi nhuận hơn 380 tỷ đồng. Trong đó, lĩnh vực sản xuất thép và các sản phẩm liên quan vẫn là chủ lực, đóng góp 94% vào con số lợi nhuận này.

Tương tự, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel - TVN) ghi nhận doanh thu tăng 3%, lợi nhuận quay lại số dương gần 70 tỷ đồng. Trước đó, doanh nghiệp này đã có ba quý liên tiếp kinh doanh dưới giá vốn. Hay Tập đoàn Hoa Sen (HSG) có mức lãi hơn 250 tỷ đồng, ngắt mạch thua lỗ hai quý liên tiếp.

Lợi nhuận ngành thép cải thiện hơn giai đoạn cuối năm trước, được các doanh nghiệp lý giải chủ yếu do các giải pháp quản trị nội bộ. Theo Hòa Phát, sức cầu vẫn chưa được cải thiện trong quý I. Do đó, công ty có kết quả kinh doanh khả quan do quản trị hàng tồn, nguyên liệu và bán hàng linh hoạt theo diễn biến thị trường phát huy hiệu quả. Với Hoa Sen, công ty quản lý tốt các khoản chi phí thường xuyên, giảm trên 40% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế trong quý I, theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), bán hàng thép thành phẩm đạt trên 6 triệu tấn, giảm hơn 25% so với cùng kỳ, riêng xuất khẩu giảm 9%. Trong khi sản xuất thép thành phẩm đã giảm 21%, chênh lệch giữa tiêu thụ và sản xuất vẫn lên đến hơn 600.000 tấn.

Lực cầu giảm, nhưng nhờ giá thép tăng liên tiếp ba tháng đầu năm đã góp phần tích cực trong kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ vùng giá quanh 15 triệu đồng mỗi tấn với thép cuộn CB240 và thép thanh vằn CB300 D10, các thương hiệu lớn từng bước nâng giá bán lên chạm 16 triệu đồng. Lãnh đạo Hoa Sen từng ước tính trong phiên họp thường niên rằng, lợi nhuận công ty hồi phục tốt từ tháng 2 và có thể đạt 50 tỷ đồng trong quý I nhờ giá thép tăng trở lại, trong khi con số thực tế là hơn 250 tỷ đồng.

Dự báo về tương lai, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn ngành thép cùng chung quan điểm khả quan. Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long cho rằng giai đoạn khó khăn của ngành thép đã qua, nội lực của ngành vẫn tốt. Tuy nhiên trong thời gian tới, việc phục hồi sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào lực cầu, hiện vẫn thấp. Tương tự, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cho biết thời điểm xấu nhất ngành thép đã qua đi, công ty cũng hết tồn kho giá cao.

Trong tháng 4, nhiều đơn vị điều chỉnh giá thép 2-3 lần liên tiếp, hiện mỗi tấn giảm khoảng một triệu đồng, về quanh 15 triệu đồng. Điều này được kỳ vọng có thể kích thích sức cầu thị trường. Nhưng khó khăn của ngành bất động sản vẫn còn, tiếp tục là chướng ngại vật cho sự phục hồi của ngành thép.

Tất Đạt