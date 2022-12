Lợi nhuận đại gia sân bay ACV tăng mạnh

Năm 2022. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) lãi trước thuế hơn 7.500 tỷ đồng, gấp hơn 2,5 lần cả hai năm dịch cộng lại.

ACV đã vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và đại hội cổ đông giao. Tổng lượng hành khách qua 22 sân bay thuộc quản lý của ACV đạt 99 triệu lượt, tăng 228% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng lượt cất hạ cánh tăng 125% lên 658.000 chuyến bay.

Nhờ sự phục hồi mạnh mẽ này, đại gia sân bay ước đạt doanh thu hơn 15.380 tỷ đồng, tăng gấp đôi năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, ACV lãi trước thuế khoảng 7.560 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với mức nền thấp của năm 2021. Con số này bằng 70% lợi nhuận của ACV vào thời điểm trước khi bị ảnh hưởng bởi đại dịch năm 2019.

Công ty cho biết năm nay đã đảm bảo đầy đủ chính sách phúc lợi, thu nhập ổn định cho hơn 9.600 người lao động và nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.548 tỷ đồng.

Năm 2022, ACV cũng đã thực hiện theo tiến độ một số dự án trọng điểm như xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, nhà ga hàng không T3 tại Tân Sơn Nhất... Tại dự án sân bay Long Thành, các đơn vị thi công đang tập trung triển khai các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 theo đúng kế hoạch. Móng cọc nhà ga hành khách đã hoàn thành vượt tiến độ hơn 1 tháng so với hợp đồng. Phần thân nhà ga, hiện ACV đang tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định.

Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết năm mới đây của ACV, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã chỉ ra một số hạn chế của ACV như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển vẫn thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do tiến độ khởi công dự án nhà ga T3 Tân Sơn Nhất chậm so với kế hoạch 5 tháng vì vướng mắc mặt bằng thi công và nhà ga hành khách sân bay Long Thành vì phát sinh tình huống phải xử lý trong quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu. Ông yêu cầu ACV hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư phát triển, đảm bảo tiến độ dự án đầu tư trong năm 2023.

Sang năm tới, ACV đặt mục tiêu phục vụ 116 triệu khách, tăng 18% so với năm 2022. Các chỉ tiêu doanh thu, lãi trước thuế lần lượt tăng 20%, 11% lên 18.414 tỷ và 8.448 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp này cũng sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án trọng điểm Long Thành giai đoạn 1, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, Xây dựng cảng hàng không Điện Biên, mở rộng nhà ga T2 Nội Bài, nhà ga T2 Cát Bi...

