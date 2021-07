Lợi nhuận Dabaco giảm gần một nửa

Lợi nhuận sau thuế quý II của Dabaco giảm 46% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 215 tỷ đồng do giá vốn tăng và giá thịt heo hạ mạnh.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Dabaco, doanh thu thuần trong quý II đạt 2.596 tỷ đồng, tăng 4,9% so với quý trước và tăng 17% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 5.070 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tăng hai con số nhưng tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại giảm mạnh. Cụ thể, lãi ròng trong quý II đạt 215 tỷ đồng, giảm lần lượt 41% và 46% so với quý trước và quý cùng kỳ 2020. Đây là mức lợi nhuận sau thuế thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ quý III/2019.

Chi phí thường xuyên của Dabaco nhìn chung giảm đáng kể, nhất là chi phí tài chính, nhưng giá vốn bán hàng đội lên cao khiến lợi nhuận doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Giá vốn bán hàng trong quý ghi nhận 2.126 tỷ đồng, tăng lần lượt 15,2% và 37,3% so với quý I/2021 và quý II/2020.

Trong công văn gửi Bộ Tài chính tuần trước, công ty cho biết từ tháng 10/2020 đến nay, giá các loại nguyên liệu chính như ngô, lúa mì liên tục tăng cao với mức trung bình 30-35%. Việc tăng giá trên chủ yếu do Covid-19 tác động tới ngành logistics toàn cầu, làm tăng giá cước vận chuyển nhiều loại hàng hóa. Bên cạnh đó, nền sản xuất đang hồi phục ở nhiều quốc gia khiến nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, thủy sản tăng mạnh. Ngoài ra, tình trạng hạn hán ở một số quốc gia cũng ảnh hưởng đến sản lượng các nguyên liệu này.

Giá nguyên liệu tăng kéo theo giá thức ăn chăn nuôi cũng đội lên so với giai đoạn trước. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trị giá nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu trong quý II đạt gần 1,3 tỷ USD, đưa tổng trị giá nửa đầu năm lên mức gần 2,5 triệu USD, tăng 36,6% so với cùng kỳ. Nhiều đơn vị dự báo, giá thức ăn chăn nuôi có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tập đoàn Dabaco cũng cho biết thêm, Covid-19 là nguyên nhân chính khiến lợi nhuận suy giảm. Trong quý vừa qua, dịch bệnh bùng phát tại nhiều tỉnh, thành khiến hoạt động sản xuất, giao thương, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm gặp khó. Đặt nhiều nhà máy tại Bắc Ninh, để tiếp tục duy trì sản xuất, các đơn vị trong tập đoàn phải bố trí cho người lao động ăn, ngủ, nghỉ tại cơ sở sản xuất. Dịch bệnh cũng khiến lực lượng lao động bị giảm từ 1/2 đến 3/4 do nhiều người lao động nằm trong vùng bị phong tỏa...

Một trang trại nuôi lợn của Dabaco. Ảnh: Dabaco.

Bên cạnh đó, theo HĐQT, sản lượng và giá cả các sản phẩm gia súc, gia cầm giảm dẫn tới kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty chăn nuôi sụt mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Theo ghi nhận của VnExpress, từ trung tuần tháng 7 đến nay, giá heo hơi tại các tỉnh trên cả nước đã giảm xuống dưới 60.000 đồng một kg, có nơi chỉ ở mức 52.000 đồng một kg, thấp nhất hai năm qua. Thống kê của Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, vào ngày 15/7, giá heo hơi tại các tỉnh miền Bắc dao động từ 56.000-57.000 đồng một kg, còn tại các tỉnh phía Nam vào khoảng 52.000-62.000 đồng một kg, chỉ còn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Tất Đạt