Lợi nhuận của TCBS tiếp tục tăng trưởng nhờ mảng cho vay

TCBS, công ty chứng khoán của Techcombank, báo lãi trước thuế quý đầu năm hơn 1.458 tỷ đồng, tăng 11%, với động lực chính đến từ mảng cho vay ký quỹ.

Theo báo cáo tài chính quý I, Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) ghi nhận doanh thu 2.783 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, mảng cho vay ký quỹ của doanh nghiệp đóng góp 1.228 tỷ đồng, tương ứng hơn một nửa tổng doanh số, cải thiện 68% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3, tổng dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của TCBS đạt hơn 44.700 tỷ đồng, nhích khoảng 1.000 tỷ đồng so với cuối năm năm ngoái. Tỷ lệ margin trên vốn chủ sở hữu của công ty khoảng 98%, thấp hơn mức trần do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quy định là 200%.

Trong kỳ, công ty tiếp tục dẫn đầu ngành trong mảng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với số tiền huy động khoảng 28.000 tỷ đồng, chiếm 86% thị phần. Ở mảng cổ phiếu, họ xếp thứ ba về thị phần môi giới trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM, sau VPS và SSI.

Trừ các chi phí, TCBS lãi trước thuế 1.458 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, đây là khoản lợi nhuận thấp nhất trong 4 quý trở lại đây của doanh nghiệp này.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp thường niên ngày 25/4, TCBS đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 7.535 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành 19% kế hoạch năm.

Cuối quý I, tổng tài sản của TCBS đạt 88.665 tỷ đồng, tăng gần 10% so với số đầu năm. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm hơn một nửa, đạt 45.466 tỷ đồng. Dư nợ tài chính ở mức gần 38.500 tỷ đồng với 98% là các khoản ngắn hạn.

TCBS là công ty con thuộc ngân hàng Kỹ thương (Techcombank), do nhà băng này nắm gần 80%. Bên cạnh lợi nhuận, doanh nghiệp này còn đứng đầu ngành về vốn hóa, với hơn 120.000 tỷ đồng.

Trọng Hiếu