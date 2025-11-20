Lợi nhuận của nhiều công ty bất động sản tăng mạnh

Loạt ông lớn trong ngành bất động sản nhà ở như Sunshine, Hodeco, CII, Khang Điền, Nam Long... báo lãi tăng hàng chục đến hàng trăm phần trăm trong quý III.

Theo số liệu thống kê của Chứng khoán SSI, lợi nhuận ròng quý III của các doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán giảm 39,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, sự đi xuống này chủ yếu do lợi nhuận Vingroup, Vinhomes hạ xuống lần lượt 47% và 88% còn Novaland tiếp tục lỗ. "Nếu loại trừ ba doanh nghiệp này, lợi nhuận thực tế của ngành tăng 65%", báo cáo của SSI nêu.

Ở nhóm bất động sản nhà ở, Vinaconex báo lãi kỷ lục trong quý vừa rồi, đạt 3.282 tỷ đồng, gấp 41 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Phía công ty cho biết họ đã ghi nhận khoản doanh thu hoạt động tài chính hơn 3.000 tỷ đồng trong kỳ nhờ việc chuyển nhượng dự án Cát Bà Amatina tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng.

Sunshine Group công bố kết quả kinh doanh với doanh thu 4.235 tỷ đồng, gấp 26 lần so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ chi phí, lãi ròng của công ty đạt 1.358 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, gấp 52 lần năm ngoái. Doanh nghiệp cho biết đạt kết quả tích cực nhờ mở rộng danh mục dự án chuyển nhượng bất động sản và đầu tư.

Trong quý III/2025, Nam Long đạt doanh thu thuần 1.877 tỷ đồng, tăng 406% so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo lãi sau thuế 234 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ hơn 40 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án Akari City (Bình Tân), Southgate (Long An) và Cần Thơ Central Lake.

Ngoài những cái tên trên, một loạt chủ đề đầu tư tên tuổi như Hodeco, CII, Khang Điền, Đất Xanh... đều báo lãi đi lên hàng chục đến hàng trăm phần trăm so với quý trước đó. Số liệu từ Chứng khoán Mirae Asset cho thấy khoảng 60% số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận cải thiện trong quý III.

Lý giải về nguyên nhân lợi nhuận của nhóm bất động sản tăng mạnh trong quý III, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc chi nhánh 2 - hội sở Công ty cổ phần Chứng Khoán Mirae Asset cho rằng các doanh nghiệp được khai thông câu chuyện pháp lý, bắt đầu bàn giao sản phẩm tại các dự án đang triển khai. Ông ví dụ Nam Long ghi nhận doanh thu từ dự án Akari, Đất Xanh bắt đầu bàn giao dự án The Prive hay An Gia cũng đang bán các sản phẩm tại dự án The Gió Riverside...

Dữ liệu của CBRE cho thấy nguồn cung mở bán mới tại Hà Nội và TP HCM trong quý III đạt khoảng 17.000 căn, tăng lần lượt 20% so với quý II và 68% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng phục hồi tích cực của thị trường nhà ở.

DIC Corp - doanh nghiệp có lợi nhuận gấp 7 lần trong quý III - cho biết họ ghi nhận kết quả tích cực nhờ việc kinh doanh bất động sản tại các dự án của mình. Theo đó, doanh thu của công ty đạt 1.339 tỷ đồng, tăng 2.732% so với thực hiện năm ngoái. Phát Đạt - "ông lớn" bất động sản phía Nam - chia sẻ trong giải trình nộp lên HoSE rằng lợi nhuận công ty được cải thiện nhờ việc bán hàng tại dự án Bắc Hà Thanh và Kỳ Đồng.

Chuyên gia của Mirae Asset chia sẻ thêm "gánh nặng" chi phí tài chính của các doanh nghiệp được gỡ bỏ khi mặt bằng lãi suất cho vay kinh doanh đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. "Áp lực trả nợ không còn 'treo' trên đầu, giúp họ ổn định tài chính và tập trung vào bán hàng", ông Toàn nói.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lãi suất cho vay bình quân đối với các giao dịch phát sinh mới của các ngân hàng thương mại ở mức 6,3% một năm, giảm 0,6% một năm so với cuối năm 2024.

Ngoài những nguyên nhân kể trên, ông Võ Hồng Thắng, Giám đốc Đầu tư của DKRA Group, một công ty chuyên dịch vụ về bất động sản, cho biết trong quý III/2025 nhiều doanh nghiệp lãi lớn nhờ việc ghi nhận doanh thu tài chính thông qua việc chuyển nhượng dự án, hoặc công ty con.

CTX Holdings - đơn vị có lợi nhuận quý III gấp 108 lần năm ngoái - nhờ việc chuyển nhượng dự án tại khu đô thị mới Cầu Giấy. Ngoài CTX Holdings, nhờ việc bán cổ phần tại công ty con, Hodeco báo lãi sau thuế quý III/2025 đạt 538 tỷ đồng, tăng gấp 40 lần so với cùng kỳ, bất chấp doanh thu thuần chỉ đạt 102 tỷ đồng, giảm 18%.

Ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc phân tích của Chứng khoán Nhất Việt (VFS), đánh giá tình hình kinh doanh của nhóm bất động sản đã phục hồi đồng đều hơn trong quý III, không còn tập trung ở những doanh nghiệp lớn như Vinhomes hay Novaland.

Chung quan điểm, ông Trần Quốc Toàn nhận định phần lớn sự cải thiện của nhóm ngành này đến từ sự trở lại của nhu cầu ở thực. Ngoài ra, các tên tuổi lớn trong ngành bất động sản nhà ở, với quỹ đất lớn, cũng tận dụng được sự sôi động của thị trường một cách hiệu quả để bàn giao dự án.

Thị trường bất động sản phía Đông TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Sau kết quả khả quan trong quý III, ông Nguyễn Minh Hoàng cho rằng lợi nhuận của nhóm bất động sản có thể tiếp tục tăng trưởng trong quý cuối năm và năm 2026. "Điểm rơi lợi nhuận của các chủ đầu tư dự án nhà ở có thể rơi vào quý IV năm nay hoặc năm sau", ông Hoàng nhận định.

Theo chuyên gia của VFS, lợi nhuận của ngành này sẽ đến từ việc các công ty sẽ tiếp tục bàn giao và phân phối các dự án của họ trong thời gian tới. Theo dự báo của Chứng khoán Vietcap, nhiều doanh nghiệp lớn trong nhóm bất động sản như Vinhomes, Khang Điền, Nam Long, Đất Xanh... có thể mở bán hàng nghìn căn hộ từ nay đến 2027.

Đồng quan điểm, ông Võ Hồng Thắng cho rằng năm 2026 triển vọng kinh doanh của nhóm bất động sản có thể phục hồi rõ rệt hơn. Chuyên gia này nhận định sẽ ghi nhận kết quả tích cực, khắc phục khó khăn giai đoạn 2022–2023.

Ngoài việc mở bán thêm nhiều dự án, ông Nguyễn Minh Hoàng cho rằng dòng vốn tín dụng chảy vào thị trường bất động sản cũng sẽ giúp ngành này tiếp tục "ấm" lên. Từ đây, các doanh nghiệp trong nhóm là những đơn vị trực tiếp hưởng lợi.

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng bất động sản tính đến cuối tháng 8 đạt hơn 4 triệu tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ, chiếm gần 24% tổng dư nợ nền kinh tế. Riêng cho vay kinh doanh địa ốc tăng cần 24%, gấp đôi đà tăng vay tiêu dùng.

P/B của một số công ty bất động sản. Ảnh: Mirae Asset

Ngoài triển vọng lợi nhuận, ông Trần Quốc Toàn cho biết định giá P/B (giá cổ phiếu trên giá trị sổ sách) của nhiều công ty bất động sản vẫn hấp dẫn trong giai đoạn sắp tới, và còn tiềm năng tăng trưởng. Theo dữ liệu của Mirae Asset, P/B của nhiều tên tuổi lớn trong ngành như DIG, DXG, HDC, NLG, PDR, VHM... chỉ khoảng 1-2 lần, thấp hơn trung bình ngành và thấp hơn nhiều so với mức cao nhất các doanh nghiệp từng đạt được.

Trọng Hiếu