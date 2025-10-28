Lợi nhuận của hãng phân phối xe Volvo gấp gần 17 lần cùng kỳ

Tasco, nhà phân phối các hãng ôtô như Volvo, Lynk&Co, Geely lãi ròng 303 tỷ đồng trong quý III, gấp 16,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo tài chính quý III, Công ty cổ phần Tasco ghi nhận doanh thu thuần 9.151 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ chi phí, công ty báo lãi trước thuế 614,5 tỷ, gấp 12 lần cùng thời điểm năm 2024. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt gần 303 tỷ đồng, gấp 16,8 lần so với quý III/2024.

Tại giải trình gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), Tasco cho biết kết quả tích cực đạt được do các mảng kinh chính như phân phối ôtô, phụ tùng, thu phí không dừng, bảo hiểm... tiếp tục tăng trưởng. Ngoài ra, công ty còn ghi nhận doanh thu tài chính qua chuyển nhượng vốn dự án bất động sản.

Qúy III, Tasco ghi nhận 610 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm ngoái. Đầu tháng 8, Savico - công ty con của Tasco - đã bán toàn bộ vốn góp tại khu dân cư cao cấp Cần Giờ (Luxury Residential Area), quy mô khoảng 29,83 ha tại xã Cần Giờ, TP HCM. Giá chuyển nhượng dự án này hơn 619 tỷ đồng. Đây là thương vụ giúp doanh thu tài chính của Tasco tăng đột biến trong quý vừa qua.

Lũy kế 9 tháng, Tasco đạt doanh thu 24.502 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Họ lãi sau thuế 601 tỷ, gấp gần 5 lần. Như vậy, công ty đã thực hiện 61% kế hoạch doanh thu và vượt 5% lợi nhuận năm.

Tasco là doanh nghiệp hoạt động đa lĩnh vực như bảo hiểm, sản xuất và phân phối ôtô, bất động sản... Công ty đang phân phối một số thương hiệu ôtô như Volvo, Lynk&Co, Geely tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp này còn cùng Geely - hãng xe đến từ Trung Quốc - mở nhà máy lắp ráp với công suất 75.000 chiếc mỗi năm, tổng vốn đầu tư 168 triệu USD.

Tính đến ngày 30/9, tổng tài sản của Tasco đạt 35.210 tỷ đồng, tăng hơn 6.000 tỷ so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm phần lớn với hơn 10.200 tỷ, gần gấp đôi hồi đầu năm.

Nợ phải trả gần 21.500 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ vay tài chính là 13.600 tỷ đồng, tăng gần 33% sau 9 tháng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 13.720 tỷ.

Trọng Hiếu