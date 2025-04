Lợi nhuận của FE Credit tăng trở lại

Năm 2024, FE Credit đạt lợi nhuận trước thuế gần 515 tỷ đồng, đánh dấu sự phục hồi sau giai đoạn tái cơ cấu.

Số liệu trên được ghi nhận trong báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit). Đến cuối năm 2024, tổng tài sản của công ty này đạt hơn 67.650 tỷ đồng, tăng gần 7,3% so với cuối 2023. Vốn chủ sở hữu đạt gần 10.684 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cuối năm 2023. Các chỉ tiêu về an toàn tài chính, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn đều đáp ứng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước.

Theo đại diện FE Credit, kết quả này đến từ việc mở rộng quy mô tín dụng, nâng cao chất lượng tài sản, tối ưu chi phí, quản trị rủi ro và thu hồi nợ hiệu quả. Đồng thời, đây cũng là thành quả của quá trình tái cấu trúc trong hai năm 2023-2024 cùng sự hỗ trợ từ VPBank và SMBC CF - công ty con của Tập đoàn Sumitomo Mitsui Financial Group.

Trụ sở công ty FE Credit. Ảnh: FE Credit

Đà phục hồi của FE Credit nhận được đánh giá tích cực từ giới phân tích. Vietcap nhận định sự tăng trưởng của công ty đóng góp vào biên lãi thuần (NIM) và chất lượng tài sản của ngân hàng hợp nhất. Bộ phận Nghiên cứu Toàn cầu UBS đánh giá sự phục hồi của FE credit là "ấn tượng", phản ánh hiệu quả của quá trình tái cấu trúc. Trong khi đó, Chứng khoán SSI cho biết lợi nhuận quý IV của FE Credit vượt kỳ vọng, phần lớn nhờ thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro.

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 8%, trong khi ngành ngân hàng phấn đấu đạt mức tăng trưởng tín dụng 16%. Điều này sẽ tạo môi trường thuận lợi cho tín dụng tiêu dùng khi việc làm, thu nhập của người lao động gia tăng và sức mua của người dân được cải thiện. Đồng thời, chính sách tiền tệ và tài khóa mở rộng tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ nhu cầu vay tiêu dùng, mang lại cơ hội cho FE Credit mở rộng thị phần.

Bước sang năm 2025, FE Credit sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tận dụng sức mạnh từ hệ sinh thái và nguồn lực tập đoàn để chinh phục các mục tiêu thử thách hơn. Cụ thể, VPBank, với sự am hiểu sâu sắc về thị trường tài chính Việt Nam, sẽ tạo cho FE CREDIT nền tảng vững chắc để phát triển nội lực. SMBC, với tầm nhìn toàn cầu và kinh nghiệm quản lý tài chính quốc tế, hỗ trợ công ty tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và mở ra cơ hội phát triển mới.

Đại diện công ty kỳ vọng, sự cộng hưởng của hai trụ cột này cùng với chiến lược phát triển bền vững của FE Credit sẽ đưa công ty bước vào năm 2025 với tâm thế chủ động và tự tin.

Nhân viên FE Credit tư vấn cho khách hàng. Ảnh: FE Credit

Bên cạnh đó, với chiến lược "lấy khách hàng làm trọng tâm", công ty sẽ đẩy mạnh hợp tác với các nhà bán lẻ lớn nhằm mở rộng tệp khách hàng và mạng lưới điểm bán, qua đó nâng cao sự hiện diện và gia tăng doanh thu. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ lực như vay mua xe máy, điện thoại và thiết bị gia dụng, giảm bớt sự phụ thuộc vào các khoản vay tiền mặt, vốn có mức độ rủi ro cao hơn.

Đặc biệt, FE Credit sẽ tăng cường đầu tư vào công nghệ mới, cung cấp hệ sinh thái tài chính số hóa nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng. Để gia tăng lòng tin và thúc đẩy sự gắn bó lâu dài, công ty sẽ "may đo" các chương trình ưu đãi, sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Hướng tới sự tăng trưởng bền vững trong dài hạn, đại diện công ty nhấn mạnh sẽ không ngừng cải thiện mô hình kinh doanh, kiểm soát tốt rủi ro cho khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Đồng thời, công ty tăng cường quản trị, xây dựng văn hóa tổ chức, hoạt động đào tạo và phát triển năng lực hệ thống, con người, đẩy mạnh tự động hóa để giảm chi phí vận hành và tăng hiệu suất hoạt động.

Minh Ngọc