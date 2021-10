Lợi nhuận công ty dược tăng mạnh nhờ sản phẩm chống dịch

Nhờ các sản phẩm hỗ trợ điều trị và phòng chống Covid-19, lợi nhuận Công ty Domesco tăng gần một nửa.

Trong quý III, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (DMC) đạt gần 388 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp lại tăng gần 44%, lên mức 39 tỷ đồng.

Domesco cho biết, kết quả trên có được là nhờ chiến lược của công ty khi đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới hỗ trợ điều trị và phòng chống Covid-19. Trên trang web, doanh nghiệp này giới thiệu các sản phẩm phòng dịch như khẩu trang, kính chống giọt bắn, nước muối sinh lý, nước rửa tay khô, cồn... Hồi cuối tháng 8, doanh nghiệp dược này cho biết được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận nhập khẩu một số loại thuốc kháng sinh và một số loại thuốc sinh học bao gồm cả vaccine, sinh phẩm y tế...

Cũng tận dụng cơ hội từ Covid-19, Domesco mở rộng danh mục sản phẩm, trong đó có các sản phẩm đặc trị mà công ty có thế mạnh. Với lợi thế có hệ thống phân phối trực tiếp khắp cả nước, chiến lược này giúp công ty đạt được mức tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn áp dụng giãn cách xã hội trên nhiều tỉnh, thành.

Ngoài ra, Domesco giảm được 12% chi phí bán hàng và quản lý so cùng kỳ. Khoản tiền này bù đắp các chi phí phát sinh để đảm bảo sản xuất và kinh doanh trong giai đoạn dịch bệnh bùng phát.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Domesco có hơn 1.040 tỷ đồng doanh thu và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. So với kế hoạch năm, doanh nghiệp này hoàn thành hơn hai phần ba chỉ tiêu doanh thu nhưng vẫn chưa thực hiện được một nửa chỉ tiêu lợi nhuận.

Như vậy, chỉ sau một quý, Domesco biến Covid-19 từ nguy trở thành cơ. Trong hai quý đầu năm, dịch bệnh luôn là nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh của công ty suy giảm.

Ở quý II, lợi nhuận doanh nghiệp giảm 35% do các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh ưu tiên công tác phòng chống dịch, người dân tuân thủ giãn cách xã hội làm gián đoạn nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, các phòng khám, nhà thuốc do vấn đề giãn cách cũng hoạt động hạn chế, dẫn đến nhu cầu giảm đáng kể. Mặt khác, giá vốn hàng bán tăng do giá nguyên phụ liệu và cước phí vận chuyển tăng đột biến so với cùng kỳ cũng tác động lên Domesco.

Quý đầu năm, lợi nhuận doanh nghiệp này xuống mức thấp nhất 9 năm qua. Nguyên nhân là ảnh hưởng của Covid-19. Dịch bệnh tác động lên chuỗi cung ứng toàn cầu, khiến giá nguyên phụ liệu và bao bì đều tăng so với cùng kỳ.

Domesco thành lập từ năm 1985, chủ yếu sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu làm thuốc, vật tư y tế, dụng cụ ngành y... Cuối năm 2018, Tập đoàn Abbott đã mua 51,7% vốn và trở thành công ty mẹ.

Tất Đạt