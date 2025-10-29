Lợi nhuận công ty bán vàng mã phục hồi mạnh

Yfatuf - doanh nghiệp bán vàng mã duy nhất trên sàn - lãi trên 50 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2025, phục hồi mạnh khi doanh thu tăng trưởng.

Báo cáo tài chính quý IV niên độ 2025 của Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Yfatuf - CAP) cho thấy lãi sau thuế cả năm đạt hơn 50,4 tỷ đồng, tăng hơn 63% so với niên độ trước đó. Lợi nhuận cải thiện tốt khi doanh thu tăng 11% lên khoảng 656 tỷ đồng.

Trong số các mặt hàng chủ lực của công ty, giấy vàng mã là sản phẩm có mức tăng trưởng tốt nhất, đạt 19%. Doanh thu giấy vàng mã ở niên độ này ghi nhận ở mức trên 50,8 tỷ đồng. Lần đầu doanh thu mặt hàng này tăng trưởng trở lại sau hai năm sụt giảm liên tiếp

Bên cạnh đó, giấy đế cũng ghi nhận doanh thu cao hơn cùng kỳ gần 9%, đạt 32,6 tỷ đồng. Ngược lại, tinh bột sắn - vốn là sản phẩm "xương sống" của doanh nghiệp - lại ghi nhận mức sụt gần 9% với doanh thu 275,5 tỷ đồng.

Doanh thu tăng mạnh hơn giá vốn giúp Yfatuf có lãi gộp khoảng 107 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ 17%. Ngoài ra, CAP còn có thêm doanh thu tài chính 10,5 tỷ đồng ở niên độ này nhờ có gần 8,5 tỷ tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và 130 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, cùng với khoản lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh.

Công nhân đang làm việc trong nhà máy sản xuất giấy vàng mã. Ảnh: CAP

Công ty cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái là doanh nghiệp duy nhất kinh doanh vàng mã đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Tiền thân là nhà máy giấy Yên Bài, công ty này chuyên sản xuất và bán tinh bột sắn, giấy đế và vàng mã mang nhãn hiệu Yfatuf.

Kết quả kinh doanh phục hồi cũng hỗ trợ giá cổ phiếu. Từ mức dưới vùng giá 35.000 đồng một đơn vị hồi cuối tháng 4, mã này đã phục hồi lên trên 42.000 đồng. Tuy nhiên nếu so với đầu năm, mức tăng chỉ quanh 5% và thị giá vẫn còn thấp hơn vùng đỉnh của năm 45.000 đồng được thiết lập hồi giữa tháng 3.

Nếu so với những năm trước, giá cổ phiếu CAP vẫn ở mức thấp. Mã này từng lập kỷ lục 106.900 đồng vào giữa tháng 3/2024 dù thời điểm đó lợi nhuận có dấu hiệu chững lại do giá vốn tăng cao và sự sụt giảm doanh thu của nhóm giấy vàng mã và giấy đế.

Tất Đạt