Lợi nhuận Chứng khoán VIX giảm hơn 60%

Theo báo cáo tài chính quý I, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu 1.653 tỷ đồng, cải thiện 69% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động lại tăng 186% lên 1.340 tỷ đồng.

Chứng khoán VIX lãi trước thuế 156 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây khoản lãi thấp nhất của doanh nghiệp này trong 5 quý gần nhất.

Theo giải trình của doanh nghiệp nộp lên HoSE, kết quả kinh doanh quý I chịu tác động từ diễn biến thị trường chứng khoán và thanh khoản giao dịch. Dù vậy, số liệu cho thấy các mảng cho vay và môi giới vẫn duy trì tăng trưởng, trong khi áp lực lớn hơn đến từ phần lỗ tự doanh và chi phí gia tăng trong kỳ.

Theo báo cáo tài chính, khoản lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ đạt 1.230 tỷ đồng, đóng góp 75% vào doanh thu của công ty. Họ lại ghi nhận khoản lỗ ở mảng kinh doanh này 1.308 tỷ đồng, và lỗ ròng 78 tỷ đồng. Bên cạnh sự đi xuống của hoạt động tự doanh, chi phí tài chính cũng tăng 261% lên 150 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của Chứng khoán VIX đạt gần 29.600 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp này đã thu hẹp dư nợ cho vay, từ 15.380 tỷ đồng đầu năm xuống còn 12.507 tỷ. Đây là quý thứ hai liên tiếp dư nợ của doanh nghiệp này đi xuống.

Ngược lại, giá trị hợp lý danh mục tự doanh đạt 15.042 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Trong đó, lượng cổ phiếu niêm yết đạt 10.668 tỷ đồng, cải thiện 6%.

Chứng khoán VIX được thành lập ngày 10/12/2007, tiền thân là Chứng khoán Vincom (VincomSC) của Tập đoàn Vingroup. Tuy nhiên, đến năm 2021, Vingroup đã thoái vốn hoàn toàn khỏi công ty này. Công ty từng 3 lần đổi tên và giữ tên Chứng khoán VIX vào 2020.

Trọng Hiếu