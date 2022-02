Lợi nhuận chủ quản Apax Leaders giảm mạnh

Đóng cửa chuỗi tiếng Anh cho trẻ em để phòng dịch khiến lợi nhuận Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings giảm hơn một nửa trong quý IV/2021.

Chủ quản chuỗi trung tâm Anh ngữ cho trẻ em Apax Leaders, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (IBC) nằm trong nhóm các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh. Trong quý IV/2021, công ty ghi nhận doanh thu hơn 350 tỷ đồng, giảm hơn 43% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chính do các công ty thành viên giảm doanh thu khi phải dừng hoạt động giảng dạy vì dịch. Doanh thu giảm mạnh cũng kéo lợi nhuận sau thuế quý cuối năm ngoái hụt hơn một nửa, còn hơn 87 tỷ đồng. Dẫu vậy, mức trên đã cải thiện nhiều so với ba quý liền trước.

Luỹ kế cả năm, doanh thu thuần Apax Holdings giảm hơn 11% về mức hơn 1.730 tỷ đồng. Doanh thu giảm nhưng giá vốn lại tăng khiến lợi nhuận gộp giảm 34%. Nhóm các chi phí thường xuyên trong năm ngoái cũng không được tiết giảm nhiều.

Tuy nhiên, Apax Holdings ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng gần 3 lần so với năm 2020, đạt gần 320 tỷ đồng, chủ yếu nhờ lãi bán các khoản đầu tư. Doanh nghiệp này đang nắm giữ cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ecapital, Eximbank và VietinBank.

Hoạt động tài chính đóng góp đáng kể vào việc đưa lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp duy trì mức tăng trưởng dương. Cuối năm 2021, Apax Holdings lãi gần 99 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cùng kỳ. So với kế hoạch cả năm, doanh nghiệp này vượt 40% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế nhưng lại cách rất xa vạch đích doanh thu 2.900 tỷ đồng.

Điểm sáng trong sức khỏe doanh nghiệp năm ngoái là dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh từ mức âm năm liền trước đã chuyển sang dương hơn 280 tỷ đồng. Ngoài ra, lượng tiền nhàn rỗi của doanh nghiệp này tăng hơn 3 lần lên mức gần 657 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng và tiền mặt. Tuy nhiên, tổng vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp lại tăng gần 85%. Apax Holdings chủ yếu tăng vay nợ dài hạn.

Trong năm ngoái, các cơ sở giáo dục đã phải đóng cửa hơn 230 ngày kể từ khi UBND TP HCM yêu cầu ngưng giáo dục trực tiếp từ ngày 10/5. Điều này đặt hệ thống trung tâm Anh ngữ dành cho trẻ em Apax Leaders vào thế khó. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước tại các trung tâm giảm mạnh. Năm 2020, chuỗi này ghi nhận hơn 227 tỷ đồng số tiền thu được của học sinh sau khi ký hợp đồng nhưng chưa đúng thời hạn học. Trong khi đó, khoản này vơi đi 70% còn gần 68 tỷ đồng vào cuối năm 2021.

Đại diện doanh nghiệp từng chia sẻ với VnExpress, hai khó khăn nhất với Apax Leaders là việc duy trì hệ thống với số lượng mặt bằng lớn trong thời gian giãn cách xã hội và việc thiếu hụt giáo viên bản ngữ do nhiều giáo viên chưa thể quay lại sau kỳ nghỉ năm mới và chính sách hạn chế nhập cảnh. Nguồn cung giáo viên nước ngoài trong nước vẫn có, thậm chí nhiều giáo viên nước ngoài thất nghiệp, do hàng trăm cơ sở đào tạo tiếng Anh nhỏ đã phải đóng cửa hẳn do không chịu nổi. Tuy nhiên, chuỗi tiếng Anh của Shark Nguyễn Ngọc Thuỷ vẫn khó tuyển do lượng giáo viên đạt tiêu chuẩn không nhiều.

Số liệu trong báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, Apax Holdings phải trả hơn 70 tỷ đồng chi phí thuê địa điểm kinh doanh. Khoản này cũng ghi nhận hơn 12 tỷ đồng trong mục trả trước ngắn hạn. Đây trở thành gánh nặng không nhỏ cho doanh nghiệp.

"Chúng tôi phải đảm bảo cam kết về quyền lợi cho các học viên được trở lại lớp học ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Do đó, chúng tôi vẫn cố gắng duy trì tốt nhất sự ổn định về quy mô của hệ thống chi nhánh", đại diện Apax Leaders chia sẻ.

Giảng dạy trực tiếp tại một trung tâm Apax Leaders, giai đoạn trước Covid-19. Ảnh: Apax Leaders

Để ứng phó dịch bệnh, chuỗi dạy tiếng Anh cho trẻ em này ra mắt khóa học online, số hóa việc bán hàng từ tư vấn, kiểm tra đầu vào đến thanh toán. Từ cuối tháng 10, Apax Leaders đã chuẩn bị đầy đủ phương án để sẵn sàng đón học sinh trở lại lớp. Tuy vậy, đại diện doanh nghiệp lo rằng, trước thực tế số lượng học viên ghi danh ngày càng đông, chuỗi này sẽ áp lực về nguồn giáo viên bản ngữ khi nhóm này đang về nước trong kỳ nghỉ thường niên, chưa thể quay lại vì dịch bệnh.

Tất Đạt