Lợi nhuận chủ Bệnh viện Hoàn Mỹ tăng gấp đôi

Công ty Y khoa Hoàn Mỹ - chủ chuỗi bệnh viện cùng tên - lãi sau thuế 248 tỷ đồng nửa đầu năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Trong bảng báo cáo tình hình tài chính với các trái chủ, Công ty cổ phần Y khoa Hoàn Mỹ ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 248 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trung bình mỗi ngày, doanh nghiệp y tế tư nhân này lãi gần 1,4 tỷ đồng. Lợi nhuận lũy kế cuối kỳ báo cáo đạt gần 587 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6, vốn chủ sở hữu vượt 2.458 tỷ đồng, tăng thêm 17% so với cùng kỳ. Đây cũng là con số lớn nhất kể từ khi Y khoa Hoàn Mỹ công bố thông tin. Chiếm hơn một nửa là vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Công ty có hơn 5.400 tỷ đồng nợ phải trả, cao hơn cùng kỳ năm trước khoảng 41%. Yếu tố ảnh hưởng chính là nợ vay ngân hàng, ghi nhận gần 2.515 tỷ đồng, tăng gần 3 lần cùng kỳ. Các khoản khác biến động không nhiều.

Dư nợ trái phiếu tính đến cuối tháng 6 là 1.400 tỷ đồng. Đây là khoản huy động từ năm 2018, là một trong những đợt phát hành trái phiếu đầu tiên thuộc lĩnh vực y tế, lãi suất 6,74% mỗi năm.

Tuy nhiên, lô trái phiếu này đã đáo hạn vào đầu tháng 10. Trong 6 tháng đầu năm, Y khoa Hoàn Mỹ đã chi hơn 94 tỷ đồng để trả lãi cho các trái chủ và không ghi nhận tình trạng chậm thanh toán.

Công ty cổ phần Y Khoa Hoàn Mỹ được thành lập vào năm 2007, vận hành bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn - bệnh viện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam. Hiện doanh nghiệp này sở hữu chuỗi 18 bệnh viện và phòng khám với các thương hiệu Hoàn Mỹ, Hoàn Mỹ Gold, Hạnh Phúc và Thuận Mỹ. Họ cho biết đang có đội ngũ hơn 5.000 bác sĩ phục vụ 2.900 giường với hơn 5 triệu lượt bệnh nhân khám ngoại trú vào năm trước.

Ban đầu, Hoàn Mỹ do bác sĩ Nguyễn Hữu Tùng sáng lập từ năm 1997. Sau thời gian đầu tư rầm rộ với 6 bệnh viện và phụ thuộc hoàn toàn vào vốn vay, hệ thống bệnh viện tư nhân này đứng trước nguy cơ phá sản. Lúc bấy giờ, ông Tùng tìm đến nhà đầu tư với sự xuất hiện của VinaCapital và Duxton Asset Management của Deutsche Bank từ năm 2009. Hai quỹ này rót 20 triệu USD và sở hữu 44%.

Sau hai năm, các bên xuất hiện mâu thuẫn nên quyết định bán Hoàn Mỹ cho Fortis Healthcare (Ấn Độ) với mức giá 64 triệu USD đổi lấy 65% cổ phần. Nhưng sau hai năm, đơn vị này quyết định nhượng 65% cổ phần Hoàn Mỹ cho Richard Chandler - tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Singapore, thu lợi nhuận 16 triệu USD.

Sau khi về tay Richard Chandler (nay là Clermont Group), Hoàn Mỹ liên tục mở rộng quy mô, tích cực mua bán và sáp nhập các bệnh viện ở nhiều tỉnh, thành khác vào hệ thống. Hiện tại, Y Khoa Hoàn Mỹ do bà Huỳnh Bích Liên làm Tổng giám đốc.

