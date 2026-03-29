Lợi nhuận BYD lần đầu giảm sau 4 năm

Hãng xe điện lớn nhất Trung Quốc - ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh hơn dự báo, do hoạt động kinh doanh trong nước suy yếu.

Ngày 27/3, BYD công bố lợi nhuận ròng 2025 giảm 19% so với năm trước đó, xuống 32,6 tỷ nhân dân tệ (4,72 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên số liệu này đi xuống trong 4 năm, với mức giảm mạnh hơn dự báo của các nhà phân tích tại khảo sát của hãng dữ liệu LSEG (12,1%).

Doanh thu của hãng xe điện Trung Quốc chỉ tăng 3,5% - thấp nhất 6 năm. Họ cũng cắt giảm 10% lao động, hiện còn hơn 869.000 nhân viên.

Trong quý cuối năm ngoái, lợi nhuận BYD giảm tới 38,2% so với năm trước đó, về 9,3 tỷ nhân dân tệ. Đây là quý thứ 3 liên tiếp số liệu này đi xuống.

Một chiếc BYD Dolphin Mini tại sự kiện ra mắt ở Argentina tháng 10/2025. Ảnh: Reuters

BYD từng tăng trưởng mạnh nhờ các dòng xe giá rẻ là Dynasty và Ocean, nhưng họ mất dần lợi thế khi các đối thủ như Leapmotor và Geely dần bắt kịp về công nghệ.

Năm 2025, BYD là hãng xe hơi lớn nhất Trung Quốc, nhưng hai tháng đầu năm nay hãng tụt xuống vị trí thứ 4 khi doanh số giảm mạnh nhất kể từ đại dịch.

Năm nay, lợi nhuận BYD có thể còn sụt mạnh hơn do cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu nội địa yếu, kể cả nếu tăng trưởng ở thị trường quốc tế được duy trì. "Chúng tôi nhận thấy cạnh tranh trong ngành xe chạy năng lượng mới đã ở mức gay gắt và bước vào giai đoạn đào thải khốc liệt", Chủ tịch BYD Wang Chuanfu cho biết hôm 27/3, đồng thời tái khẳng định chiến lược mở rộng ra quốc tế của hãng.

Việc kết quả kinh doanh của BYD sụt giảm sau nhiều năm tăng trưởng mạnh làm dấy lên ngờ vực về khả năng duy trì lợi nhuận của hãng. Dù chính sách hỗ trợ tại Trung Quốc vẫn mạnh, biên lợi nhuận của BYD chịu áp lực khi hiệu quả kinh doanh ngày càng phụ thuộc vào quy mô, khả năng kiểm soát chi phí và mở rộng ra nước ngoài.

Eugene Hsiao - nhà phân tích tại tập đoàn tài chính Macquarie (Australia) cho rằng tập trung nâng cấp công nghệ có thể giúp BYD tăng sức cạnh tranh. Việc mở rộng thị trường nước ngoài và nội địa hóa sản xuất vẫn là trọng tâm tăng trưởng của họ năm nay.

BYD chỉ sản xuất xe thuần điện và hybrid (xăng lai điện) khiến họ chịu ảnh hưởng lớn từ việc Trung Quốc dừng ưu đãi thuế cho người mua ôtô năng lượng mới. Doanh số cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách trợ cấp mới, khi ưu tiên các mẫu xe giá cao hơn phân khúc giá rẻ chủ lực của BYD.

Các mẫu xe dưới 150.000 nhân dân tệ (gần 21.700 USD) đóng góp hơn 61% doanh số nội địa của hãng trong tháng 11/2025, theo phân tích của Reuters. Để vực dậy doanh số, BYD đã ra mắt 11 mẫu xe với pin sạc nhanh hơn và cam kết mở rộng mạng lưới sạc nhanh. Tuy nhiên, các dòng xe giá cao khó thúc đẩy sản lượng bán khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên giá rẻ.

Hà Thu (theo Reuters)