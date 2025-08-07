Lợi nhuận Bến xe miền Đông tăng mạnh nửa đầu năm

Lợi nhuận 6 tháng đầu năm của Bến xe miền Đông đạt 9 tỷ đồng, tăng gần gấp rưỡi cùng kỳ 2024, tiệm cận mức lãi cả năm giai đoạn trước.

Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông cho thấy doanh thu nửa đầu năm nay đạt gần 47,5 tỷ đồng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Song song đó, công ty cũng có thêm hơn 2 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác, hơn gấp đôi cùng kỳ 2024. Doanh nghiệp này không thuyết minh rõ các khoản đóng góp cho nguồn thu trên.

Trừ chi phí, Bến xe miền Đông báo lãi hơn 8,9 tỷ đồng, cao hơn 47% so với nửa đầu năm 2024. Con số này cũng tiệm cận lợi nhuận cả năm 2021.

Năm nay, ban lãnh đạo công ty lên kế hoạch ghi nhận 99,5 tỷ đồng tổng doanh thu và 13,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy họ đã hoàn thành gần một nửa chỉ tiêu doanh thu và hai phần ba mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối tháng 6, công ty này có tổng tài sản hơn 119 tỷ đồng, gần ba phần tư là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Tiền và các khoản tương đương cũng chiếm tỷ trọng cao khi có hơn 21,5 tỷ đồng.

Nợ phải trả ghi nhận gần 38,3 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với đầu năm. Các khoản phải trả dưới 12 tháng chiếm khoảng hai phần ba con số trên.

Công ty TNHH MTV Bến xe miền Đông là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn sở hữu. Công ty quản lý và vận hành bến xe cùng tên, trước đặt ở đường Đinh Bộ Lĩnh, sau dời về Xa lộ Hà Nội.

Bến xe Miền Đông mới được đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng, trong đó giai đoạn một khoảng 740 tỷ đồng. Đây là bến xe lớn nhất nước, phục vụ hơn 7 triệu lượt khách mỗi năm. Tuy nhiên, từ khi đưa vào khai thác năm 2020 đến nay, bến luôn trong cảnh vắng khách. Một trong những nguyên nhân chính là nơi này nằm xa trung tâm, thiếu xe kết nối. TP HCM đã triển khai nhiều tuyến xe buýt đến bến nhưng lượng khách vẫn chưa như kỳ vọng.

Ôtô ở bãi đậu tại bến xe Miền Đông mới. Ảnh: Gia Minh

Năm trước, ban lãnh đạo công ty cho rằng tình hình trật tự, an toàn giao thông có chuyển biến tích cực từ các hoạt động tăng cường kiểm tra việc kinh doanh vận tải, kiểm soát và xử lý nghiêm phương tiện vi phạm của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hoạt động "bến cóc", "xe dù" hay các loại hình vận tải khách cố định núp bóng "xe hợp đồng" vẫn chưa được xử lý triệt để, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh với các doanh nghiệp vào bến đúng quy định, làm sụt giảm nghiêm trọng lượng khách vào bến và doanh thu công ty.

Ngoài ra, Bến xe miền Đông còn đánh giá quy mô tuyến xe cố định ngày càng thu hẹp, làm giảm việc khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng bến xe. Song song đó, tâm lý đơn vị vận tải lo lắng việc Bến xe miền Đông sẽ tiếp tục di dời nên họ cũng chọn vào các bến xe khác khiến thị phần của công ty bị chia nhỏ.

Năm nay, ban lãnh đạo đặt mục tiêu đảm bảo bến xe an toàn, thân thiện và văn minh. Công ty cũng sẽ tiếp tục thực hiện cổ phần hóa theo đúng lộ trình.

Tất Đạt