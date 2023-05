Lời khuyên của nhà sáng lập NamiTech cho bạn trẻ khởi nghiệp AI

Theo ông Nguyễn Thành Lâm, nguồn vốn đủ duy trì trong 2-3 năm, có đồng đội và sức khỏe tốt là ba điều kiện để startup giảm thiểu rủi ro khi khởi nghiệp,

Chia sẻ cùng sinh viên FUNiX trong buổi thi chung kết cuộc thi ChatGPT Hackathon đầu tháng 5, ông Nguyễn Thành Lâm - Founder và CEO Namitech - nhà tài trợ kim cương đánh giá cao ý nghĩa cuộc thi cũng như tinh thần phát triển các sản phẩm công nghệ vì cộng đồng của các bạn sinh viên. Ông khẳng định công ty sẵn sàng đầu tư, ủng hộ, đồng hành cùng các bạn trẻ khởi nghiệp cho những ý tưởng khả thi từ cuộc thi.

"Sinh viên là thế hệ tương lai của đất nước. Hy vọng các bạn sẽ cùng suy nghĩ, nghiên cứu để giải quyết và ứng dụng công nghệ cho những bài toán cuộc sống của chính mình, của xã hội. Đây cũng là điều mà đội ngũ startup NamiTech đang tìm lời giải", ông Thành Lâm nói.

Ông Nguyễn Thành Lâm - Founder và CEO NamiTech - công ty công nghệ chuyên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ảnh: NamiTech

Từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao, sáng lập và điều hành doanh nghiệp tỷ đô, ở tuổi U55, ông Nguyễn Thành Lâm khởi nghiệp startup với NamiTech - công ty công nghệ chuyên về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Gắn bó với các dự án về phát triển trí tuệ nhân tạo trong nhiều năm, ông Lâm đánh giá AI có tiềm năng ứng dụng rất lớn. Cùng với đó, ông tin tưởng trình độ đội ngũ công nghệ của Việt Nam không thua kém bất cứ đâu, kể cả Sillicon Valley. Với niềm tin này, ông Lâm quyết định bước vào con đường khởi nghiệp với AI.

Dày dặn kinh nghiệm trong kinh doanh công nghệ, vị CEO vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn từ kỹ thuật, công nghệ, đội ngũ tới phát triển thị trường... Cụ thể như bài toán về dòng vốn; tính mong manh của tổ chức - chỉ cần điều kiện kinh tế không thuận lợi cũng dễ "lâm bệnh", thậm chí phá sản.

Công ty cũng gặp phải mâu thuẫn kiểu quả trứng con gà: nếu không có khách hàng thì rất khó hoàn thiện sản phẩm, nhưng sản phẩm chưa hoàn thiện lại rất khó có khách hàng. Hoặc sản phẩm chưa có thương hiệu thì khó bán hàng, nhưng không bán hàng được thì lại thiếu tiền làm thương hiệu...

Trong bối cảnh đó, Namitech đã tập trung vào lợi thế lớn nhất là phát triển đội ngũ nghiên cứu mạnh, gồm những kỹ sư đầu ngành với nhiều năm kinh nghiệm về xử lý tín hiệu số, sinh trắc học và ngôn ngữ tự nhiên. Đến nay, sau hơn một năm ra đời, công ty đã xây dựng được thị trường chính ở Việt Nam, Nhật Bản, Mỹ, với nhiều khách hàng trong mảng tài chính, ngân hàng, viễn thông.

"NamiTech vẫn đang vượt khó hàng ngày. Điểm khác biệt của chúng tôi là đặt đúng trọng tâm và đảm bảo tốc độ phản ứng với nhu cầu của thị trường nhanh", ông Lâm nói, cho biết thêm công nghệ rất quan trọng, nhưng hiểu đúng vấn đề cần giải quyết của khách hàng và giải quyết nó một cách hiệu quả mới giúp cho sản phẩm được lựa chọn sử dụng.

Ông Nguyễn Thành Lâm trao đổi với nhân sự tại NamiTech. Ảnh: NamiTech

Đúc rút từ kinh nghiệm khởi nghiệp, ông Lâm khuyên các bạn trẻ muốn bắt đầu khởi nghiệp cần có một số điều kiện giúp giảm thiểu rủi ro khi startup. Đầu tiên là nên có đủ vốn để tự sống được một thời gian 2,3 năm. Hai là nên có đồng đội, không cần nhiều nhưng cần. Ba là có sức khỏe tốt.

"Tôi luôn ưu tiên tìm kiếm tài năng trẻ để xây dựng đội ngũ cho mình. Hy vọng thời gian tới, NamiTech sẽ chào đón được lứa nhân sự trẻ chất lượng, hiện thực hóa mục tiêu số một của công ty là hoàn thiện sản phẩm, chiếm lĩnh ở những thị trường đã chọn và tiếp tục mở rộng phát triển", ông Thành Lâm khẳng định.

NamiTech từng là một "hạt giống" trong vườn ươm công nghệ của tập đoàn FPT. Quan tâm tới AI từ lâu, dấu mốc khiến ông Nguyễn Thành Lâm dấn thân vào AI là khi đầu quân về VinAI với vai trò Giám đốc ứng dụng tại đây vào năm 2018. Qua công việc, ông nhận thấy tiềm năng lớn về ứng dụng AI trong mảng âm thanh và giọng nói nên quyết tâm cùng cộng sự bắt tay vào khởi nghiệp.

Loạt sản phẩm công ty ra đời, tập trung vào ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng và số hóa dữ liệu âm thanh, giọng nói, nhất là trong môi trường cuộc sống thực tế có nhiều tiếng ồn. Các sản phẩm nổi bật của công ty bao gồm: công cụ loại bỏ tiếng ồn và tăng cường trải nghiệm cuộc gọi CrystalSound; giải pháp sinh trắc học giọng nói VoiceDNA và các giải pháp phân tích cuộc hội thoại NamiSense.

NamiTech còn nghiên cứu, thử nghiệm mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Model- LLM) nói chung và ChatGPT nói riêng, có thể tư vấn và triển khai giải pháp với nhiều cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với mục đích, điều kiện và ngân sách của doanh nghiệp. Nhà sáng lập tự đánh giá, startup đã đầu tư khá bài bản cả về dữ liệu, máy móc (máy training DGX A100) cũng như đội ngũ chuyên gia và kỹ sư.

FUNiX và NamiTech ký kết hợp tác nhằm ứng dụng ChatGPT và các giải pháp AI khác vào nhiều công đoạn vận hành đào tạo trực tuyến. Ảnh: NamiTech

Founder công ty cho hay, đơn vị luôn đặt mục tiêu đưa ra các tính năng vượt trội so với đối thủ hàng đầu trên thế giới. Ví dụ CrystalSound khử nhiễu tiếng ồn tốt, đồng thời không làm méo giọng, méo tiếng, có thêm tính năng cá nhân hóa, chỉ giữ lại giọng nói chính chủ (My Voice Only). Hay VoiceDNA cho phép đăng ký giọng nói và xác thực giọng nói với tốc độ nhanh, kể cả trong môi trường có tạp âm; độ chính xác chuyển giọng nói tiếng Việt thành văn bản (speech to text) của NamiSense cũng không ngừng cải thiện.

Mới đây, công ty trở thành đối tác chiến lược về đào tạo và tuyển dụng của FUNiX. Mục tiêu hai bên hướng đến là đẩy mạnh hiệu quả đào tạo nhân tài mảng IT, công ty cũng tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng thông qua hình thức đào tạo phi trực tuyến của FUNiX. Song song, doanh nghiệp tích cực tham gia vào nhiều hoạt động hỗ trợ đào tạo và phát triển công nghệ AI cho người trẻ, như tài trợ 12,6 tỷ đồng trang bị ứng dụng lọc âm thanh cho học viên học công nghệ tại FUNiX, trở thành nhà tài trợ kim cương cuộc thi ChatGPT Hackathon...

Quỳnh Anh