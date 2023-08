Lời khuyên ăn một quả táo mỗi ngày có chính xác?

Táo là loại thực phẩm chức năng, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào của cơ thể, hỗ trợ chuyển đổi vitamin, giảm một số bệnh ung thư và bệnh mạn tính.

Từ lâu, nhiều người truyền tai câu ngạn ngữ "Ăn một quả táo mỗi ngày giúp tránh mọi bệnh tật" (an apple a day keeps the doctor away). Điều này khiến táo trở thành một trong những loại hoa quả được ưa chuộng nhất thế giới.

Nhóm nghiên cứu tại Mỹ đã cố gắng tìm ra bằng chứng khoa học đằng sau tuyên bố này. Các nhà khoa học phân tích tần suất ăn táo và số lần khám bác sĩ của hơn 8.000 người trưởng thành. Trong số đó, khoảng 9% ăn một quả táo mỗi ngày. Sau khi loại bỏ các yếu tố liên quan đến lối sống, nhân khẩu học và tiền sử sức khỏe, họ phát hiện người ăn táo hàng ngày sử dụng ít thuốc theo đơn hơn so với những người không ăn táo. Nhưng số lần khám bác sĩ ở hai nhóm là như nhau.

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu khác tại châu Âu phát hiện ăn hai quả táo mỗi ngày giúp cải thiện sức khỏe tim mạch ở 40 người trưởng thành. Chuyên gia Brazil chỉ ra rằng ăn ba quả táo mỗi ngày giúp giảm cân, giảm lượng đường trong máu của 40 phụ nữ.

Thực tế, táo không giàu vitamin A, không có lợi cho thị lực bằng cà rốt. Chúng không cung cấp lượng vitamin C dồi dào như cam. Tuy nhiên, loại quả này chứa nhiều hoạt chất sinh học khác nhau. Đây là những hóa chất tự nhiên thường xuất hiện trong thực phẩm với lượng nhỏ, tác động tốt cho cơ thể. Những hóa chất này không được phân loại là chất dinh dưỡng như vitamin. Vì chứa hoạt chất sinh học, táo được phân loại là thực phẩm "chức năng".

Táo là thực phẩm chức năng chứa nhiều chất xơ có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Theo giáo sư Janet Colson, khoa Khoa học Dinh dưỡng và Thực phẩm, Đại học Bang Middle Tennessee, thực phẩm chức năng khác với siêu thực phẩm - vốn là từ ngữ thông dụng được nhãn hàng dùng để quảng bá những loại thức ăn như cải xoăn, rau bina và quả việt quất. Dán nhãn siêu thực phẩm giúp thu hút công chúng và tăng doanh thu.

Thực phẩm chức năng chứa những hoạt chất có lợi, đặc biệt là carotenoid. Đây là nhóm gồm 850 sắc tố khác nhau tạo ra màu vàng, cam và đỏ cho trái cây, rau củ, kể cả táo. Chúng giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào của cơ thể, hỗ trợ chuyển đổi vitamin, ngăn ngừa một số bệnh ung thư và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Chất xơ tự nhiên của táo là một trong những thành phần có hoạt tính sinh học mạnh. Trong thịt táo có chất xơ pectin, làm giảm lượng đường và chất béo hấp thụ vào cơ thể, giảm nguy cơ mắc tiểu đường và bệnh tim.

Vỏ táo chứa lượng chất hóa học tự nhiên gọi là polyphenol, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe và giảm bệnh mạn tính. Anthocyanins là một phân lớp của các polyphenol khiến vỏ táo có màu đỏ. Chế độ ăn giàu anthocyanin giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer .

Một trong những polyphenol chính khác trong táo là phloridzin. Các nhà khoa học đã nghiên cứu vai trò của phloridzin trong việc kiểm soát lượng đường huyết hơn 100 năm qua. Những phân tích gần đây xác nhận nó đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng đường huyết, giảm lượng đường hấp thụ từ ruột non và tăng bài tiết từ thận.

Thục Linh (Theo Conversation)