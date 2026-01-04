Lời khai nghi phạm sát hại bé gái, đẩy xuống vuông nước

Cà MauHồ Anh Kiệt, 16 tuổi, khai đã sát hại bé gái 13 tuổi, đẩy xuống vuông nước ở xã Cái Đôi Vàm, sau khi xâm hại tình dục.

Ngày 4/1, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố vụ án giết người, khi có kết quả giám định liên quan sẽ thực hiện các bước tố tụng tiếp theo.

Nghi phạm Kiệt khai quen từ trước và đang nợ tiền bé này. Ngày 31/12/2025, Kiệt nảy sinh ý định quan hệ với nạn nhân nên lấy lý do trả nợ để hẹn gặp.

Người dân tập trung tại khu vực phát hiện thi thể thiếu nữ. Ảnh: Minh Minh

Chiều 1/1, khi bé gái đến khu vực gần trụ sở UBND xã Phú Tân để nhận tiền, Kiệt tiếp tục dụ dỗ nạn nhân đi cùng để đòi tiền một người bạn đang nợ, hứa cho nạn nhân 4 triệu đồng. Bé gái đồng ý đi cùng Kiệt.

Kiệt chở nạn nhân đến đoạn đường vắng thuộc ấp 8, xã Cái Đôi Vàm. Đòi quan hệ nhưng bị nạn nhân từ chối, Kiệt đã khống chế bé gái, xâm hại tình dục. Lo sợ nạn nhân trình báo với gia đình, Kiệt lấy dao để trong cốp xe đâm nhiều nhát, đẩy thi thể xuống vuông tôm của người dân nhằm phi tang.

Kiệt vứt bỏ điện thoại và một số đồ đạc của nạn nhân, rời hiện trường.

Khoảng 7h ngày 2/1, thi thể bé gái được một người đàn ông chạy xe trên tuyến đường bê tông dọc kênh lô 1, thuộc ấp 8, phát hiện nổi trên mặt nước vuông tôm.

Nạn nhân học lớp 7, sống cùng ông bà ngoại.

Ngày 3/1, Kiệt bị bắt khẩn cấp. Tại cơ quan công an, thiếu niên đã thừa nhận hành vi phạm tội.

An Minh