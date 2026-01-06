Lời khai kẻ phi tang xác em vợ dưới hồ

Đăk LăkY Liat Enuôl, 40 tuổi, khai dùng dao sát hại em vợ trong lúc xô xát, sau đó kéo thi thể nạn nhân xuống hồ nước, lấy gốc cây và đá đè lên để phi tang.

Ngày 6/1, Y Liat bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ về hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Y Liat thừa nhận tối 4/1, thấy em vợ là Y Biung Niê (40 tuổi) uống rượu say, chạy xe máy qua buôn, lớn tiếng chửi bới nên khuyên "say rồi về nhà đi".

Y Liat Enuôl tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Theo lời khai, Y Biung bất ngờ lấy dao rựa mang theo, chém một nhát trúng đầu Y Liat rồi tiếp tục truy đuổi anh rể ra khu vực bờ hồ. Hai bên giằng co, Y Liat tước được hung khí và sát hại em vợ.

Xác định nạn nhân đã tử vong, Y Liat kéo thi thể xuống hồ nước gần đó, dùng gốc cây và đá hộc đè lên nhằm che giấu. Sau đó, nghi phạm lấy dao rựa của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Khoảng 30 phút sau, vợ nạn nhân đi ngang qua, thấy xe máy của chồng để gần bờ hồ nhưng không có người nên hô hoán người thân tìm kiếm. Thi thể nạn nhân được phát hiện dưới hồ nước.

Sáng hôm sau, Y Liat bị cảnh sát bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một cánh đồng trong buôn.

Ngọc Oanh