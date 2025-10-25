Lời khai của TikToker 'Tàng keng Ông Trùm'

TP HCMLê Anh Điệp, chủ tài khoản TikTok "Tàng keng Ông Trùm" thừa nhận mục đích đăng video chửi bới để câu like, view, và gửi lời xin lỗi người miền Nam.

Ngày 25/10, Điệp, 30 tuổi, bị Công an TP HCM lấy lời khai để làm rõ hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điệp, chủ kênh TikTok có hàng chục nghìn lượt theo dõi, khai đã đăng nhiều video công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai ở các tỉnh phía Bắc, chửi người miền Nam với mục đích "câu like, câu view" chứ không nhằm ác ý.

Những video này được đăng ở chế độ công khai, quay sau khi Điệp uống bia. Nền tảng TikTok không có chức năng cảnh báo hay báo cáo vi phạm, nên sau khi đăng một ngày và nhận nhiều bình luận bức xúc, Điệp đã xóa bài.

"Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người, đặc biệt là người dân miền Nam. Tôi cũng muốn nhắn nhủ các bạn trẻ đừng vì câu view, câu like mà làm các nội dung vi phạm pháp luật", Điệp nói.

Cảnh sát lấy lời khai Lê Anh Điệp. Ảnh: Công an TP HCM

Cơ quan điều tra xác định, các video chửi bới do Điệp đăng tải đã ảnh hưởng đến hoạt động huy động, kêu gọi cứu trợ của các tổ chức; chứa lời lẽ xúc phạm người dân miền Nam, mang tính miệt thị, kỳ thị, vô văn hóa, gây chia rẽ vùng miền và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Những video này khiến dư luận trên mạng xã hội bức xúc, phẫn nộ và lên án mạnh mẽ.

Kết luận giám định cho thấy, các video có nội dung "phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc", vi phạm điểm c khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng 2018; đồng thời "xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác", vi phạm điểm a khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng 2018.

Video bắt Tiktoker Cảnh sát lấy lời khai Tiktoker "Tàng Keng Ông Trùm". Video: Công an TP HCM

Quốc Thắng