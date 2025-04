Lời khai của nhóm sản xuất hàng nghìn tấn giá đỗ ngâm chất cấm

Nghệ An4 chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ở TP Vinh khai tưới "nước kẹo" làm cho cây giá đỗ trắng, mọng nước, tăng khối lượng.

Ngày 21/4, Công an tỉnh Nghệ An công bố lời khai của 4 người trong đường dây sản xuất 3.500 tấn giá đỗ ngâm dung dịch hóa chất 6-Benzylaminopurine.

Các nghi phạm Lưu Mạnh Hường, 32 tuổi; Lưu Văn Trung, 28 tuổi; Trần Khắc Duy, 35 tuổi và Nguyễn Văn Hướng, 27 tuổi, đã bị khởi tố, bắt giam về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, theo điều 317 Bộ luật Hình sự.

Làm việc với cơ quan điều tra, 4 người khai đã lập "đại bản doanh" tại khu vực xa dân cư, nơi ít người qua lại tại TP Vinh. Các cơ sở được nhóm này quây kín bằng bạt, tôn, lưới để ngăn người ngoài tiếp cận và đề phòng sự phát hiện của cơ quan chức năng. Giá đỗ thường được sản xuất vào ban đêm hoặc rạng sáng.

Giá đỗ ngâm hóa chất bị

cảnh sát tịch thu. Ảnh: Công an cung cấp

Nguyên liệu chính để dùng sản xuất giá đỗ là dung dịch hóa chất "nước kẹo" (tên khoa học 6-Benzylaminopurine (6- BAP). 4 chủ cơ sở khai mua hóa chất trên mạng xã hội, đưa về pha chế, tưới vào các thùng ủ giá đỗ nhằm tăng lợi nhuận.

Các nghi can khai biết hóa chất 6-Benzylaminopurine là độc hại, song mua về sử dụng để làm cây giá đỗ mập, trắng, không có rễ, không bị thối hỏng và mọng nước hơn, nhờ vậy tăng khối lượng thành phẩm 20-25% so với không sử dụng.

Theo cơ quan điều tra, mỗi cơ sở sản xuất 3-5 tấn giá đỗ một ngày, cung cấp cho các tiểu thương tại chợ đầu mối TP Vinh với giá 10.000-15.000 đồng một kg.

Giá đỗ này sau đó được chuyển đến các chợ dân sinh ở các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tiêu thụ, bán giá cao hơn từ 3.000-4.000 đồng/kg để hưởng chênh lệch.

Trước đó, ngày 11/4, Phòng Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an phường ở TP Vinh, các lực lượng liên ngành đồng loạt kiểm tra các cơ sở trên vì có dấu hiệu kinh doanh thực phẩm bẩn.

Tại kho hàng, lực lượng chức năng thu gần 2.000 lu nhựa chứa giá đỗ các loại, tổng khối lượng khoảng 25 tấn giá đỗ; 25 lít dung dịch hóa chất "nước kẹo" (tên khoa học là chất 6-Benzylaminopurine (6- BAP) nguyên chất, và 150 lít dung dịch đã pha chế để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác.

Lời khai của những người sản xuất hàng nghìn tấn giá đỗ ngâm hóa chất Cảnh sát khám xét các cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm hóa chất hôm 11/4. Video: Đức Hùng

Theo nhà chức trách, hóa chất 6 - Benzylaminopurine mà các nghi can sử dụng tưới vào các lu giá đỗ trong quá trình sản xuất là chất cấm, khi tiếp xúc sử dụng có nhiều tác hại đến sức khỏe, trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến xơ phổi, thậm chí tử vong.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2024 đến nay họ đã sử dụng "nước kẹo" để sản xuất 3.500 tấn giá đỗ thành phẩm bán ra thị trường.

Thời gian qua có nhiều vụ việc tương tự bị triệt phá. Tháng 12/2024, Công an tỉnh Đăk Lăk đã khởi tố, bắt giam Lâm Văn Đạo, 34 tuổi; Vũ Duy Tư, 33 tuổi; Nguyễn Văn Quynh, 51 tuổi và Nguyễn Văn Hảo, 36 tuổi về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

4 người này bị cáo buộc đã sử dụng chất cấm 6- Benzylaminopurine sản xuất 2.900 tấn giá đỗ bán ra thị trường, trung bình mỗi ngày khoảng 8-10 tấn. Bao bì nhãn mác ghi "Vì sức khỏe của mọi người", "không hóa chất", "không chất kích thích", "không chất bảo quản" để lừa dối người tiêu dùng.

Đức Hùng