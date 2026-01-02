Lời khai của người dùng đũa đâm tới tấp vào mặt tài xế

Đăk LăkPhạm Ngọc Khánh, 25 tuổi, khai đã kẹp cổ tài xế taxi, cầm đũa đâm tới tấp vào mặt anh này, do mâu thuẫn khi nhắc nhở "đi chậm" vì vợ say xe.

Tối 2/1, tại Công an xã Krông Păc, Khánh (ngụ xã Tân Tiến) khai chiều hôm qua gọi taxi của tài xế Trương Ngọc Thắng (27 tuổi) chở vợ và con nhỏ từ xã Ea Phê về nhà. Khi đến đoạn buôn Kmrơng đường có nhiều ổ gà, vợ Khánh say xe nôn ói. Anh ta nhắc nhở tài xế đi chậm để đảm bảo an toàn nên đã xảy ra mâu thuẫn.

Phạm Ngọc Khánh tại cơ quan công an. Ảnh: Ngọc Oanh

Khánh tức giận chồm lên kẹp cổ Thắng, cầm đôi đũa đâm liên tiếp vào mặt tài xế khi ôtô đang chạy ở tốc độ 17 km/h. Bị tấn công bất ngờ, tài xế buông vô lăng, dùng hai tay che mặt và liên tục van xin. Người phụ nữ đi cùng la hét, không thể can ngăn.

Ít giây sau, tài xế không kịp dừng xe, không kịp tháo dây an toàn mà cố gắng vùng vẫy chạy thoát ra ngoài. Nam hành khách cũng mở cửa chạy lên ghế lái phanh xe dừng lại.

Người dùng đũa đâm tài xế khai do Video ghi lại cảnh tài xế taxi bị khách tấn công từ phía sau.

Công an xã Krong Păc đang xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố hồ sơ xử lý.

Trần Hóa