Lời khai của người đánh phụ nữ ở chung cư

Hà NộiĐặng Chí Thành khai việc đánh tới tấp người phụ nữ 28 tuổi ở sảnh chung cư bắt nguồn từ mâu thuẫn của hai đứa con khi nô đùa.

Ngày 11/8, tại Công an Hà Nội, Thành khai con trai mình và con của người phụ nữ 28 tuổi xảy ra mâu thuẫn khi chơi chung ở sảnh chung cư Sky Central số 176 Định Công từ nhiều ngày trước. Con mách "bị đánh", còn bạn cùng chơi phủ nhận.

Thành đến gặp người phụ nữ 28 tuổi để yêu cầu xin lỗi song hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tối 9/8, gặp chị này ở sảnh thang máy chung cư, Thành đã hành hung.

Sảnh chung cư nơi xảy ra vụ hành hung. Ảnh: Phạm Dự

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, 22h30 ngày 9/8, Thành đấm hai cái vào mặt đối phương. Khi nạn nhân lùi lại để né đòn, Thành tiếp tục đá vào bụng, đấm liên tục 10 cái vào vùng mặt, đầu. Bảo vệ chạy đến can ngăn, Thành vẫn giữ thái độ hung hãn, đòi lao vào tấn công tiếp.

Sáng 11/8, một người dân sống ở chung cư cho hay, hai đứa trẻ trong quá trình nô đùa chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ nhưng sau đó hai phụ huynh lớn tiếng với nhau. "Sau khi hành hung, nam thanh niên còn lớn tiếng thách thức, đe dọa giết", người này nói.

Ban quản lý chung cư từ chối cung cấp thông tin về sự việc và cho hay nhân viên bảo vệ chứng kiến sự việc khi làm việc với công an đã thuật lại quá trình diễn ra vụ hành hung.

Nghi phạm Đặng Chí Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Hiện, Thành đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Phạm Dự