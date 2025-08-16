Lời khai của nghi phạm sát hại tài xế xe công nghệ ở TP HCM

Châu Phú Tính, 18 tuổi, khai cần tiền ra Hà Nội làm ăn nên cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ, bị chống cự nên hoảng loạn và sát hại nạn nhân.

Ngày 16/8, sau ít giờ truy tìm, Công an TP HCM bắt giữ Tính, điều tra tội Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là nam tài xế xe ôm công nghệ 47 tuổi.

Châu Phú Tính khi bị bắt. Ảnh: Nhật Vy

Tại cơ quan điều tra, Tính khai cần tiền "ra Hà Nội làm ăn" nên lên kế hoạch cướp xe, tiền, điện thoại của tài xế xe ôm công nghệ. Tối hôm qua, anh ta mang theo dao, đón xe ôm của người đàn ông 47 tuổi tại con hẻm vắng đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ).

Vừa lên xe, Tính rút dao đe dọa, buộc nạn nhân đưa tài sản. Tài xế xe ôm chống cự, anh ta vung dao tấn công vào cổ. Nạn nhân ngã xuống đường, tử vong sau đó. Tính vứt dao vào bụi cây, bỏ trốn.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Nhật Vy

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, phát hiện xe máy và chiếc túi xách. Trích xuất camera xung quanh khu vực, các trinh sát đã truy bắt được Tính.

Cơ quan điều tra đang làm rõ lời khai của nghi phạm.

Quốc Thắng