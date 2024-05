Lời khai của nghi phạm sát hại cô gái phi tang xác trong valy

Bà Rịa - Vũng TàuVõ Thành Long, 20 tuổi, khai đón cô gái từ TP HCM xuống Vũng Tàu chơi, rồi siết cổ cướp tài sản; cùng bạn cho thi thể vào valy phi tang ở núi Nhỏ.

Ngày 23/5, Long và Vũ Thành Huy, 25 tuổi, bị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân là cô gái 21 tuổi ở huyện Cần Giờ, TP HCM, được gia đình trình báo mất tích vài ngày trước.

Võ Thành Long tại cơ quan công an. Ảnh: Trung Huy

Long khai, quen nạn nhân qua Facebook. Hôm 18/5, Long rủ Huy thuê taxi từ Bà Rịa – Vũng Tàu lên đón cô xuống Vũng Tàu chơi. Sau khi tham quan thành phố biển, đến 0h ngày hôm sau, Long và cô gái về khách sạn nghỉ ngơi.

Thấy cô gái mang theo nhiều tài sản, đeo trang sức, Long nảy lòng tham. Hắn đã bóp cổ nạn nhân đến tử vong, rồi nhắn tin báo cho Huy biết sự việc. Cả hai bàn cách phi tang xác nạn nhân, lấy tài sản.

Đến 10h30 ngày 19/5, Long đi mua valy và cùng Huy đặt thi thể cô gái vào, chở đến khu đất trống ở núi Nhỏ, TP Vũng Tàu, phi tang. Sau đó, Long và Huy mang tài sản chiếm đoạt của nạn nhân đi bán, tiêu xài. Riêng Huy giữ chiếc iPhone 12 Promax của nạn nhân.

Nghi phạm Vũ Thành Huy. Ảnh: Trung Huy

Ngày 22/5, nhận được yêu cầu phối hợp xác minh của Công an huyện Cần Giờ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào cuộc tìm kiếm cô gái. Cảnh sát xác định cô đã đến Vũng Tàu và nghi ngờ bị sát hại tại khách sạn ở phường 2. Nghi can Võ Thành Long liên quan trực tiếp, song anh ta đã rời khỏi nhà ở huyện Long Điền.

Sau khoảng 12 giờ truy tìm, cảnh sát bắt Long đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, TP HCM. Vũ Thành Huy cũng bị bắt sau đó.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục làm rõ lời khai của hai nghi phạm.

Đường mòn trên núi Nhỏ - nơi phát hiện valy thi thể cô gái. Ảnh: Hắc Minh

Trường Hà – Trung Huy