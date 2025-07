Lời khai của nghi phạm sát hại bà chủ quán cà phê

Tây NinhBị bắt sau vài giờ sát hại bà chủ quán cà phê, Trần Văn Quý khai do mê bài bạc trên mạng, mắc nợ nhiều người nên mua dao đi cướp tài sản.

Ngày 14/7, Quý (22 tuổi, quê Cà Mau) bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Quý thuê trọ, làm công nhân ở xã Bình Đức, thường xuyên chơi cờ bạc, thiếu tiền nhiều người và bị đòi gắt gao. Anh ta khai vì túng quẫn nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản để trả nợ.

Trần Văn Quý lúc bị bắt. Ảnh: Nam An

Sáng hai hôm trước, Quý mua một con dao giấu vào người, chạy xe máy từ xã Bình Đức đến địa bàn phường Long An để tìm "con mồi". Khoảng 15h, anh ta ghé vào quán cà phê ven quốc lộ 1, thuộc phường Long An, gọi nước uống. Thấy bà chủ quán 68 tuổi chỉ có một mình, hắn quyết định ra tay.

Quý giả vờ đi vệ sinh, bất ngờ áp sát chủ quán từ phía sau, đâm nhiều nhát. Hắn lục soát người nạn nhân, lấy đôi bông tai vàng, điện thoại di động và 32.000 đồng rồi lên xe rời khỏi hiện trường. Tối hôm đó anh ta vẫn đi làm bình thường.

Khoảng 2 giờ sau, chồng nạn nhân đi làm về phát hiện thi thể vợ có nhiều vết thương, trình báo cảnh sát.

Công an tỉnh Tây Ninh trích xuất hàng loạt camera an ninh, lần theo dấu vết hung thủ. Đến sáng hôm sau, khi Quý vừa tan ca trở về phòng trọ thì bị cảnh sát ập vào khống chế, thu giữ một số tang vật.

Khu vực bắt giữ nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp

Ông Võ Hồng Thảo - Chủ tịch UBND phường Long An, đã khen thưởng cho 5 tập thể gồm Công an phường Long An, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Bình Đức và Đội Công nghệ thông tin thuộc Phòng Tham mưu Công an Tây Ninh mỗi đơn vị 5-10 triệu đồng vì thành tích phá án nhanh.

Nam An