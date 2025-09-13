Lời khai của nghi phạm sát hại 4 người ở Đăk Lăk

Nguyễn Nam Đại Thuận (37 tuổi) khai do ghen tuông và bị gia đình người yêu coi thường, không cho ở chung nên đã xuống tay giết hại.

Ngày 13/9, tại cơ quan công an, Thuận (hay còn gọi là Hào Điên, ngụ phường Ea Kao, nay là phường Buôn Ma Thuột) thừa nhận trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông với vợ hờ Nguyễn Thị Kim Hoa (33 tuổi) và bị mẹ người yêu Trần Thị Dung (55 tuổi) không cho ở chung nhà.

Nguyễn Nam Đại Thuận (ngồi) lúc bị bắt. Ảnh: Công an Đăk Lăk

Gần đây anh ta nhiều lần đến nhà người yêu tìm gặp, yêu cầu nói chuyện nhưng bị từ chối. Đỉnh điểm khuya hôm qua, Thuận lại đến và được em trai người yêu là Bùi Hữu Nghĩa (23 tuổi) mở cửa, hắn ta dùng búa tấn công, kéo nạn nhân ra ngoài đường rồi dùng dao sát hại.

Kẻ giết người tiếp tục xông vào nhà sát hại chị Hoa và bà Dung. Con riêng 13 tuổi của chị Hoa bị đâm, bé trai nhanh chóng chạy thoát sang nhà hàng xóm và được đưa đi cấp cứu, hiện qua cơn nguy kịch. Riêng bé gái 3 tuổi (con chung), Thuận không sát hại.

Theo camera và video người dân ghi lại, sau gây án, Thuận kéo thi thể em trai người tình vào trong nhà, rồi lấy nước xịt rửa vết máu trước khi bỏ trốn bằng xe máy.

Quá trình lẩn trốn, nghi phạm cướp một chiếc xe SH của người dân, sử dụng áo chống nắng của phụ nữ, bịt mặt ngụy trang. Tuy nhiên, Thuận bị cảnh sát bắt giữ lúc 8h30, cách hiện trường gây án khoảng 6 km.

Trần Hóa