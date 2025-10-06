Lời khai của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai

Lê Sỹ Tùng khai động cơ bắn chết 3 người trong gia đình chủ cơ sở thu mua nông sản là "thực hiện nhiệm vụ game giao", song hiện trường cho thấy hắn cướp tài sản.

Công an Đồng Nai cho biết, 16h30 ngày 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt Tùng, 33 tuổi, tại khu phố Sơn Long, phường Phước Long (Bình Phước cũ). Tang vật thu giữ gồm nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ống ngắm...

Lúc đầu, Tùng nói không liên quan đến vụ án mạng, chỉ thừa nhận có thuê xe ôm vào khu vực gần cơ sở thu mua nông sản của gia đình ông Đỗ Duy Thiên. Đến sáng hôm sau anh ta đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long và ở đây đến khi công an mời làm việc.

Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ cảnh sát thu thập được, Tùng đã thừa nhận hành vi sát hại vợ chồng ông Thiên và cháu ngoại. Nghi phạm khai động cơ gây án là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi tấn công các nạn nhân, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Nhà chức trách đang làm rõ động cơ của anh ta, cũng như những vấn đề liên quan đến vụ án. Bởi trước đó, kết quả điều tra tại hiện trường cho thấy nghi phạm gây án là để cướp tài sản: nhiều đồ vật trong nhà xáo trộn, két sắt của gia đình nạn nhân bị đưa ra sau nhà đập phá...

Nghi phạm giết 3 người ở Đồng Nai khai 'thực hiện nhiệm vụ game giao' Lê Sỹ Tùng khai về hung khí, cách thức "gây khó khăn cho cơ quan điều tra". Video: Công an cung cấp

Trưa 6/10, thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Công an, đã có thư khen, biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát Hình sự, Viện Khoa học hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an TP HCM.

Ông đánh giá, việc bắt giữ nghi phạm gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này thể hiện tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, mưu trí, sáng tạo và nghiệp vụ sắc bén của lực lượng.

"Kết quả điều tra, khám phá vụ án góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long viết, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với cơ quan tố tụng xử lý nghiêm nghi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Lê Sỹ Tùng bị bắt giữ sau 3 ngày gây án. Ảnh: Thái Hà

Án mạng được phát hiện lúc 6h ngày 3/10, khi người dân đến cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh, xã Đăk Nhau (huyện Bù Đăng, Bình Phước cũ). Thi thể ông Thiên, 48 tuổi, cùng cháu ngoại 11 tuổi ở hiên nhà, bên cạnh mâm cơm; còn vợ ông tử vong cạnh chiếc ôtô. Trong nhà đồ vật xáo trộn, két sắt bị đưa ra phía sau đập phá.

Qua khám nghiệm tử thi, cảnh sát xác định các nạn nhân đều bị đạn bắn vào đầu.

Gia đình ông Thiên được đánh giá hiền lành, kinh tế khá giả. Nhà ông nằm cheo leo giữa ngọn đồi, buổi tối không có đèn đường. Bình thường, vợ chồng ông sống cùng 2 người con nhưng buổi tối xảy ra sự việc họ không có ở nhà.

Phước Tuấn - Quốc Thắng