Lời khai của nghi phạm gây thảm án ở Bắc Giang

Trần Văn Hiếu khai sau khi uống gần một lít rượu đã đoạt mạng bố mẹ và em gái vì cho rằng "bị hắt hủi do mới ra tù".

Rạng sáng 25/10, Hiếu được di lý từ Lào Cai về Bắc Giang.

Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động hơn 60 cán bộ và phối hợp với lực lượng của Bộ Công an, công an các tỉnh thành để truy tìm. 17h ngày 24/10, nghi phạm 47 tuổi bị bắt tại huyện Bảo Yên (Lào Cai), cách hiện trường khoảng 300 km.

Hiếu khai trốn chạy qua nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hà Nam, Nam Định... và sau đó quyết định tới Lào Cai, nơi từng làm thuê trong nhiều năm. Dọc đường trốn chạy, Hiếu còn thay đổi áo, giày để tránh bị nhận diện.

Lãnh đạo Công an huyện Bảo Yên cho hay, ngày 22/10, nhận yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng tại 12 chốt phòng, chống Covid-19 giáp các tỉnh Hà Giang, Yên Bái được tăng cường, theo dõi những người có "biểu hiện nghi ngờ đi từ vùng dưới lên".

Chiều 24/10, lực lượng tại chốt Bảo Hà trên Tỉnh lộ 161 đi từ Lào Cai tới Yên Bái phát hiện người có đặc điểm giống Hiếu. Được yêu cầu dừng lại, anh ta định bỏ chạy, quay xe về Yên Bái nhưng sau đó chấp hành xét nghiệm Covid-19.

Khi bị bắt, Hiếu chống cự quyết liệt. Ba cảnh sát vật lộn trong vài phút mới khống chế được anh ta.

Hiếu bị bắt tại Lào Cai cùng chiếc xe máy hắn sử dụng để trốn chạy. Ảnh: Công an Lào Cai

Theo nhà chức trách, Hiếu ban đầu cãi "không có tội, không làm gì cả". Khi bình tĩnh lại, nghi phạm thừa nhận gây án với lý do mới đi tù về nhưng "bố mẹ hắt hủi". Ngày 13/10, Hiếu thi hành xong bản án 6 năm tù do cố ý gây thương tích cho vợ. Trong thời gian Hiếu đi tù, vợ ly hôn, nuôi con gái lớn; con trai nhỏ ở với ông bà nội.

Lời khai ban đầu của anh ta thể hiện, sáng 22/10 mang chai nhựa dung tích 1,25 lít mua rượu về uống, hết hơn một nửa thì cãi vã với em gái Trần Thị Thảo, 45 tuổi. Hiếu dùng dao chém em tử vong tại chỗ và lấy lá cây phủ lên.

Một lúc sau, Hiếu to tiếng với mẹ đẻ 72 tuổi khi bà về nhà và lại gây án. Nghịch tử dùng bao tải phủ lên mẹ, vào nhà ngồi chờ bố đi dự hội thơ về. Trưa cùng ngày, hắn đoạt mạng bố khi ông vừa bước vào sân.

Hiếu nhảy tường rào, phóng xe máy rời nhà và bị truy tìm ngay trong ngày.

Song Minh