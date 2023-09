Lời khai của nghi phạm đâm trung úy công an

Thái BìnhVõ Tiến Mạnh khai rút dao trong người đâm liên tiếp khiến trung úy công an Đỗ Văn Tú hy sinh do "bị hỏi và kiểm tra giấy tờ", chỉ sau chừng 30 giây giao tiếp.

Tối 2/9, ông Nguyễn Văn Quyền, 41 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố số 5, thị trấn An Bài, thấy một nam thanh niên đi xe máy vào ngõ 61, đường Phạm Như Trình rồi đứng ở đó rất lâu.

Nghe người dân nói nam thanh niên này làm như thế mấy hôm nay, ông Quyền thấy có yếu tố bất thường nên gọi cho công an thị trấn đề nghị xuống xác minh. Nhận tin báo, trung úy Đỗ Văn Tú, từ trụ sở công an thị trấn mặc thường phục đến đầu ngõ 61.

Trong lúc anh Tú đi vào quan sát nam thanh niên, ông Quyền đứng cách một đoạn. "Trung úy Tú đi qua người đó rồi quay lại hỏi vài câu. Nam thanh niên nói ở huyện Vũ Thư sang đây đợi bạn", ông Quyền kể với VnExpress.

Ngay sau đó, ông Quyền thấy anh Tú kêu thất thanh, tay ôm ngực, loạng choạng chạy về phía những người đang ngồi đánh cờ gần đó. Ông Quyền nói định lao đến định bắt nam thanh niên thì người này lên xe máy chạy mất. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chưa đầy một phút", ông Quyền nhớ lại.

Nghi phạm Võ Tiến Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Bị 10 vết đâm chí mạng, trong đó một vết vào tim, trung úy Tú đã hy sinh.

Công an tỉnh Thái Bình trong đêm đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện truy bắt kẻ gây án. Nghi phạm nhanh chóng được xác định là Võ Tiến Mạnh, 21 tuổi, ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Sau 14 tiếng sau khi đâm trung úy Tú, Mạnh bị bắt khi đang trốn ở Ninh Bình.

Công an nói Mạnh khai "đang ngồi đợi bạn thì bị hỏi, kiểm tra giấy tờ nên rút dao tấn công". Tuy nhiên nhà chức trách đánh giá nghi phạm này có nhiều lời khai mâu thuẫn nên cần tiếp tục làm rõ lý do có mặt tại khu vực ngõ 61. "Có thể, Mạnh đang bực tức với ai đó, khi bị hỏi đã trút giận vào trung úy Tú. Con dao được Mạnh mang theo từ trước", lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình nhận định.

Ngày 23/9, lễ tang anh Tú đã được tổ chức tại gia đình theo nghi thức công an nhân dân. Nhiều người dân đã đến chia buồn cùng gia đình. Tại lễ tang, anh Tú được Trung ương Đoàn truy tặng danh hiệu Tuổi trẻ anh hùng.

Công an tỉnh Thái Bình đã đề nghị thăng quân hàm thượng úy và công nhận liệt sĩ với anh Tú.

Lê Tân