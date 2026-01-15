Lời khai của kẻ liên tiếp sát hại 2 phụ nữ để cướp tài sản

Hưng YênKiều Ngọc Anh, 27 tuổi, khai cần tiền tiêu xài nên đi cướp, đâm hai phụ nữ không quen biết trên đường vắng.

Ngọc Anh, ngụ xã Lạc Đạo, đến Công an xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, đầu thú lúc hơn 8h sáng 15/1.

Khai với cơ quan điều tra, nghi phạm cho biết không có việc làm, cần tiền nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Sáng hôm qua, anh ta đến chợ thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo (tỉnh Hưng Yên) mua hai con dao bầu với giá 70.000 đồng. Khoảng 13h cùng ngày, hắn đạp xe đến đoạn đường B4, Khu công nghiệp Phố Nối A (thuộc thôn Hồng Cầu, xã Như Quỳnh) chặn người đi qua.

Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an, sáng 15/1. Ảnh: Văn Phú.

Khi chị Bùi (20 tuổi, quê Phú Thọ) đi xe máy Honda Vision màu trắng tới khu vực này, Ngọc Anh lao ra chặn xe rồi dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Hắn cướp xe máy, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Đến địa bàn thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo, Ngọc Anh gặp chị Nguyễn, 44 tuổi, đi xe Honda Air Blade liền đuổi theo, áp sát với ý định tiếp tục cướp tài sản. Khi chị Nguyễn rẽ vào sân nhà một người dân để cầu cứu, hắn xông tới đâm nhiều nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Ngọc Anh cướp túi nylon màu trắng treo trên xe của chị Nguyễn rồi bỏ chạy. Hắn vứt hai con dao gây án tại thôn Lộng Thượng, xã Đại Đồng (Hưng Yên) và tổ dân phố Đạo Xá, phường Trạm Lộ (tỉnh Bắc Ninh).

Chạy đến khu vực phường Thuận Thành, nghi phạm định mang xe Honda Vision đi cầm cố nhưng không ai nhận. Hắn mở cốp lục lọi, thấy có khoảng một triệu đồng thì cầm lấy, bỏ lại xe.

Nghi phạm sau đó lên Hà Nội vào một quán bar, tiêu xài hết số tiền này. Biết không thể trốn thoát, Ngọc Anh quay lại Hưng Yên đầu thú.

Cơ quan công an cho biết Ngọc Anh từng đi cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Hưng Yên từ tháng 2 đến tháng 8/2024. Tại thời điểm bị bắt giữ, kết quả test nhanh cho thấy nghi phạm âm tính với các chất ma túy. Khi khai báo với cơ quan công an, Ngọc Anh nói trước khi gây án không dùng ma túy, hoàn toàn tỉnh táo. "Tôi thấy hành vi của mình là sai trái", anh ta nói.

Lê Tân - Văn Phú