Lời khai của hai tài xế rượt đuổi trên cao tốc Trung Lương

Đồng ThápBực tức vì bị tạt đầu, sợ phải bồi thường sau va chạm... là lời khai của hai tài xế trong vụ rượt đuổi trên cao tốc TP HCM - Trung Lương khiến nhiều người hoảng loạn.

Ngày 12/2, TAND khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp xét xử Lương Văn Quốc (31 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Đức Tín (45 tuổi, quê Đồng Tháp) về tội Gây rối trật tự công cộng. Hai bị cáo thừa nhận hành vi, bày tỏ hối hận.

Nguyễn Đức Tín (trái) và Lương Văn Quốc tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, khoảng 18h30 ngày 7/1, Quốc lái xe tải biển số TP Hải Phòng trên cao tốc TP HCM - Trung Lương, hướng về Đồng Tháp. Đến đoạn thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh, Quốc cho rằng bị ôtô của tài xế Tín (chở 25 hành khách) tạt đầu.

Khoảng 20 phút sau, khi đến đoạn đổ dốc Cầu vượt C1 thuộc ấp 1, xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp, Quốc thấy xe khách phía trước. Dù phần đường chỉ có một làn cho ôtô, Quốc vẫn điều khiển xe vượt bên phải, hạ kính, một tay giữ vô lăng, tay kia cầm chai nước chỉ về phía Tín chửi thề.

Do không giữ khoảng cách an toàn, phần thùng bên trái xe tải va vào thân xe khách, làm hư hỏng gương chiếu hậu bên phải.

Tín tức giận đuổi theo. Thời điểm này, xe khách chở 25 hành khách, mật độ phương tiện đông. Nhiều người lớn tuổi và trẻ em hoảng loạn, kêu la, yêu cầu dừng xe. Tín đáp "ngồi im đi, đừng có la", rồi điều khiển xe tiếp tục truy đuổi xe tải khoảng 3 km trong 3 phút. Một số phương tiện khác phải chủ động tránh né hoặc dừng lại vì sợ va chạm.

Vụ việc được hành khách ghi hình, đăng lên mạng xã hội. Sau ba ngày, bài đăng thu hút khoảng 1.800 lượt tương tác, 2.300 bình luận và 3.500 lượt chia sẻ.

Hai tài xế rượt đuổi trên cao tốc hầu tòa Hai bị cáo nói lời sau cùng. Video: Hoàng Nam

"Do bực tức vì bị tạt đầu nên tôi mới vượt lên chửi", Quốc khai, cho rằng đây là hành vi "nhất thời". Sau va chạm, lo sợ phải bồi thường, tài xế này bỏ chạy. Năm ngày sau vụ việc, khi xem báo chí và mạng xã hội biết biển số xe đã bị ghi hình, Quốc ra trình diện.

Bị cáo Tín cũng cho rằng do nóng tính, thiếu kiềm chế nhất thời dẫn đến việc rượt đuổi gây nguy hiểm cho người khác.

Bị HĐXX chất vấn "còn cách nào khác giải quyết mâu thuẫn ngoài việc rượt đuổi không?", hai người cho biết "có thể sử dụng hình ảnh camera hành trình để báo cơ quan chức năng xử lý".

"Như vậy nói nóng tính nhất thời là không thuyết phục. Nếu xảy ra tai nạn lúc rượt đuổi thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn", chủ tọa nói. Hai bị cáo gục đầu im lặng.

Tại tòa, đại diện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hùng Hiếu - đơn vị quản lý xe khách - cho biết ngoài yêu cầu bằng lái, công ty có tập huấn quy tắc đạo đức ứng xử cho tài xế, xe được lắp thiết bị giám sát hành trình. "Thời điểm phát hiện tài xế Tín rượt đuổi, công ty đã liên hệ yêu cầu dừng ngay hành vi để bảo đảm an toàn cho hành khách", đại diện công ty nói, cho rằng nếu không phát hiện và can thiệp kịp, hậu quả có thể khó lường.

Hai bị cáo đồng ý liên đới bồi thường thiệt hại hư hỏng xe khách hơn 17 triệu đồng. Nói lời sau cùng, cả hai cho biết hối hận và xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Đức Tín bị dẫn giải về trại giam. Ảnh: Hoàng Nam

Sau khi nghị án, HĐXX cho rằng, hai bị cáo đều là tài xế nhiều năm kinh nghiệm nhưng lại rượt đuổi trên cao tốc khi đang chở nhiều hành khách, trong điều kiện giao thông đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hai bị cáo đã bỏ qua quy tắc an toàn giao thông, vi phạm hàng loạt lỗi nghiêm trọng như chạy quá tốc độ, chuyển làn đột ngột, đi vào làn dành cho môtô, xe thô sơ và quay đầu tại nơi không được phép. Hành vi này gây nguy hiểm cho người khác, làm mất trật tự an toàn xã hội.

Trong vụ án, Quốc là người khởi nguồn mâu thuẫn nhưng giữ vai trò thứ yếu, còn Tín giữ vai trò chính. Từ đó, tòa tuyên phạt Tín 1 năm 3 tháng tù, Quốc 1 năm tù.

Hai tài xế rượt đuổi trên cao tốc hầu tòa Video hai xe rượt đuổi nhau trên cao tốc. Video: Người dân cung cấp

Hoàng Nam