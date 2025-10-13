Lời khai của DJ Ngân 98

TP HCMNgân 98 cho rằng không biết "viên rau củ Collagen" là hàng giả, có chất cấm, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm" đơn vị sản xuất đã đưa cho mình.

Ngày 13/10, sau hơn 4 tháng vào cuộc xác minh các dấu hiệu sai phạm của Võ Thị Ngọc Ngân (tức DJ Ngân 98) và những người liên quan đến việc bán sản phẩm giảm cân giả, Công an TP HCM đã bắt nữ DJ nổi tiếng này. Cô bị xác định bán thuốc giảm cân là hàng giả, "viên Collagen" có chất cấm ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe người tiêu dùng.

Sản phẩm được giới thiệu là sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP thuộc cụm công nghiệp Đan Phượng, Hà Nội; còn Công ty TNHH TM-DV ZuBu tại TP HCM (do mẹ ruột Ngân làm giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do người khác đứng tên) chịu trách nhiệm chất lượng và phân phối.

DJ Ngân 98 bị cáo buộc 'quanh co chối tội' DJ Ngân 98 khai với cơ quan điều tra. Video: Công an cung cấp

Khi làm việc với cơ quan điều tra, Ngân bị cho là "không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm". Cô nói không biết sản phẩm trên sai phạm pháp luật, mà tin tưởng vào "các giấy tờ, kiểm nghiệm được công bố" do đơn vị sản xuất đưa cho. Hàng hóa được vận chuyển từ Hà Nội vào cho công ty, còn mình thì "vì tin nên bán".

"Bản công bố đó nhà máy gửi thẳng cho mẹ em. Em nhờ mẹ ký, rồi mẹ gửi lại cho họ", Ngân khai.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định, Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop. Mọi hoạt động, tài chính và kinh doanh đều do cô trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định "Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất - kinh doanh hàng giả". Hành vi này là Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Võ Thị Ngọc Ngân (tức Ngân 98) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Chiêu 'hàng tặng kèm' giúp Ngân 98 tuồn hàng giả ra thị trường

Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an xác định các mẫu "viên Collagen" không đạt chỉ tiêu chất lượng theo công bố, được xác định là hàng giả, trong đó có chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein - những hoạt chất có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ năm 2021, Ngân 98 hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000. Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Ngân dùng chiêu "hàng tặng kèm không bán" nhằm tiêu thụ thêm một sản phẩm khác mang tên "viên rau củ Collagen". Dù không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, Ngân vẫn cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu đã được cấp phép, quảng cáo là sản phẩm dùng kèm để "tăng hiệu quả giảm cân nhanh hơn".

Trong các quảng cáo, Ngân khuyến khích khách hàng sử dụng kết hợp, đồng thời tư vấn "liệu trình giảm cân" từ 4 đến 15 kg. Mỗi bộ sản phẩm gồm các hộp X3/X7/X1000 và gói Collagen, giá bán từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng.

Nguồn tiền thu được được luân chuyển qua nhiều tài khoản của người thân và nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Chỉ trong giai đoạn 2023-2024, doanh thu từ hoạt động này đã lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Quốc Thắng