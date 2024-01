Lời khai của cựu trung úy sát hại người tình vứt xác phi tang

Bến TreNgô Minh Thông, trung úy hình sự vừa bị tước danh hiệu Công an nhân dân, khai có mâu thuẫn tình ái nên hẹn cô gái ra chỗ vắng sát hại, đưa thi thể lên ôtô chở đi phi tang.

Ngày 4/1, Thông, 29 tuổi, cựu cán bộ Công an thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, bị Công an tỉnh Bến Tre khởi tố bị can, bắt tạm giam về hành vi Giết người. Chiều hôm qua, cơ quan điều tra đã di lý Thông đến tại mảnh đất trống gần Công viên Quảng trường TP Mỹ Tho (Tiền Giang) để thực nghiệm hiện trường.

Cựu trung úy Ngô Minh Thông (phải) tại buổi thực nghiệm hiện trường án mạng. Ảnh: Công an Bến Tre

Thông khai đã có vợ con, song quá trình công tác nảy sinh tình cảm với cô gái 28 tuổi là cán bộ UBND phường 2, thị xã Cai Lậy. Gần đây, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn, Thông hẹn bạn gái gặp mặt nói chuyện. Tối 27/12, Thông đi ôtô đến bãi đất trống gần Công viên Quảng trường, TP Mỹ Tho, gặp cô. Tại đây, cả hai tiếp tục cãi vã về mối quan hệ tình cảm, Thông tức giận bóp cổ cô đến chết.

Trung úy cảnh sát sau đó trói tay nạn nhân, bỏ thi thể vào bao tải, đưa lên ôtô chở đến cầu Hàm Luông (TP Bến Tre) vứt xuống sông phi tang rồi trở về đơn vị làm việc bình thường. Hai hôm sau, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân dạt vào bờ nên trình báo cảnh sát. Sau 3 ngày khoanh vùng điều tra, Công an Bến Tre xác định thủ phạm là Thông.

Hiện, cơ quan điều tra chưa công bố nguyên nhân, động cơ gây án của bị can.

Ngô Minh Thông tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nạn nhân là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em gái. Từ nhỏ, cô sống với người cô ruột (không có con cái) ở gần nhà cha mẹ.

Ông Phạm Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND phường 2, thị xã Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết, trước khi trở thành cán bộ phường, cô rất tích cực cùng lực lượng đoàn viên tham gia phòng chống Covid-19. Gần đây, cô cũng nhiệt tình tham gia hỗ trợ địa phương triển khai cấp căn cước công dân và sống rất gần gũi, hòa đồng và trách nhiệm với mọi người. Giữa năm ngoái, cô được nhận vào phường, phụ trách mảng bảo trợ xã hội.

Lần cuối ông Vũ gặp nạn nhân là trưa thứ 4, ngày 27/12, sau khi họp cơ quan xong. Chiều hôm đó, cô có nhắn tin cho lãnh đạo xin nghỉ việc hai ngày thứ 5 và 6 để hoàn thành chương trình học đại học tại TP HCM. Do trước đó cô từng xin nghỉ để đi học nên được lãnh đạo đồng ý.

"Cô ấy còn hứa sau khi về sẽ làm bù thứ 7, chủ nhật để hỗ trợ công an làm dữ liệu dân cư. Chỉ còn vài ngày nữa là phường tái ký hợp đồng công việc với cô ấy", ông Vũ nói.

Đến chiều thứ 5, phường có việc cần, gọi điện cho cô nhiều lần nhưng không thể liên lạc. Mọi người hỏi gia đình cô, mới biết họ cũng mất liên lạc từ trước đó.

Nam An