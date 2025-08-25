Lời khai của chủ nhà hàng Hàn Quốc cho hàng trăm tiếp viên bán dâm

TP HCMSon Teaheum, chủ nhà hàng và khách sạn ở quận 7 cũ, thừa nhận cùng 5 đồng hương cho tiếp viên bán dâm để tăng doanh thu nhưng "không biết là phạm pháp".

Ngày 25/8, Son Taeheum, 51 tuổi, cùng 5 người Hàn Quốc khác và 3 quản lý nhà hàng người Việt bị TAND TP HCM xét xử về tội Môi giới mại dâm.

Taeheum từng bị tòa án tại Hàn Quốc 12 lần tuyên phạt án tù, tiền về các hành vi trộm cắp, bạo hành, vi phạm giao thông, đánh bạc... Trong vụ án này, Taeheum bị xác định vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo đường dây; các bị cáo khác hưởng lợi từ việc ăn chia theo hóa đơn và phần trăm tiền rượu.

Son Taeheum (ngoài cùng bên phải) cùng nhóm bị cáo đồng hương tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên

Cáo trạng xác định, tháng 3/2023 Taeheum sang lại nhà hàng Goguryeo trên đường Phạm Thái Bường, quận 7 (nay thuộc phường Tân Hưng), nhờ vợ của một quản lý người Hàn đứng tên đại diện pháp luật. Ông này cũng thuê thêm khách sạn The Shilla Luxury 1 gần đó, trả công 5 triệu đồng/tháng cho người đứng tên giấy phép. Trên thực tế, toàn bộ hoạt động của cả hai cơ sở đều do Taeheum trực tiếp điều hành.

Để vận hành đường dây, Taeheum tuyển 5 quản lý người Hàn Quốc, phân công mỗi người hưởng phần trăm lợi nhuận hoặc hoa hồng trên hóa đơn rượu. Ngoài ra, ông ta thuê Lê Thị Vân và Lê Thị Tố Huyên quản lý đội ngũ tiếp viên, cùng các thu ngân nhận lương 5-12 triệu đồng/tháng.

Cơ quan điều tra xác định, để tăng doanh thu, Taeheum chỉ đạo cho phép tiếp viên (gần 200 người) ngoài việc tiếp bia, rượu còn được bán dâm khi khách có nhu cầu. Giá được ấn định: 3,8 triệu đồng/khách qua đêm cộng 800.000 đồng tiền phòng, hoặc 2 triệu đồng/lượt cộng 500.000 đồng. Toàn bộ khoản này được gộp chung vào hóa đơn ăn uống. Sau khi khách cà thẻ, thu ngân rút phần tiền mua dâm giao lại cho quản lý, để chuyển cho khách đưa trực tiếp cho tiếp viên.

Taeheum lập nhóm Telegram để kết nối nhà hàng với khách sạn, thuận tiện cho việc đặt phòng. Hằng ngày, tiếp viên đến làm việc phải ghi tên vào sổ điểm danh, đồng thời đăng ký tình trạng sẵn sàng bán dâm bằng ký hiệu: "0" (không), "1" (qua đêm), "2" (một lần). Tại khách sạn, lễ tân Khổng Minh Trí phụ trách sắp xếp phòng nhưng không làm thủ tục lưu trú, chỉ ghi thông tin tiếp viên.

Tối 3/10/2023, hai nhóm khách Hàn Quốc đến Goguryeo ăn uống, gọi tiếp viên ngồi cùng và thỏa thuận mua dâm. Sau khi thanh toán hóa đơn hàng chục triệu đồng, các cô gái được cho về sớm, di chuyển đến khách sạn The Shilla, nơi đã đặt sẵn 4 phòng.

Khuya cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 7 ập vào kiểm tra, bắt quả tang bốn cặp đôi đang mua bán dâm. Quá trình điều tra, Taeheum và đồng phạm thừa nhận toàn bộ hành vi.

Bị cáo 'xin lỗi Việt Nam'

Chiều nay, trả lời HĐXX, Taeheum thừa nhận đã chỉ đạo nhân viên bán dâm cho khách hàng người Hàn Quốc. Bị cáo cho rằng không biết đây là hành vi vi phạm pháp luật và khẳng định không hưởng lợi từ việc này.

Sau khi VKS phân tích việc hưởng lợi nằm ngay trong doanh thu của nhà hàng, Taeheum thừa nhận hành vi sai trái. "Bị cáo rất hối hận về việc làm của mình. Bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến Việt Nam", người này nói.

Một số quản lý người Hàn Quốc khác cho biết khi thực hiện việc cho phép tiếp viên bán dâm theo chủ trương của Taeheum, họ không nhận thức được sai phạm. Các bị cáo khai chỉ hưởng phần trăm doanh thu và hoa hồng trên hóa đơn của khách, không trực tiếp hưởng phần trăm từ số tiền tiếp viên bán dâm. Tổng số tiền nhận được từ khi làm việc đến khi bị phát hiện từ 100 đến 300 triệu đồng.

Các quản lý tiếp viên người Việt khai chỉ thực hiện công việc được giao hàng ngày với mức lương 5-12 triệu đồng, không có khoản thu nhập nào khác. Việc tiếp viên có bán dâm hay không "là quyền của họ, không ai ép buộc".

Nhóm bị cáo cho rằng không nhận thức được hành vi sai phạm, xin HĐXX xem xét.

Sau một ngày xét xử, tòa tuyên phạt bị cáo Son Taeheum mức án 7 năm tù, các bị cáo còn lại bị tuyên 3-5 năm.

