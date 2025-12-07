Lời kể của những người trốn khỏi 'địa ngục lừa đảo' tại Campuchia

Đồng NaiTin lời bạn rủ đi làm lương cao hay được ôtô đến tận nhà đón, nhiều người trẻ bị lừa bán sang Campuchia, bị đánh đập và chỉ thoát thân sau cuộc tháo chạy 20 km bằng chân trần.

Những ngày tháng 11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư tiếp nhận 64 công dân Việt Nam do Bộ Nội vụ Campuchia trao trả. Đây là nhóm người đã thực hiện cuộc trốn chạy tập thể khỏi một cơ sở lừa đảo trực tuyến tại tỉnh Banteay Meanchey gây xôn xao trước đó.

Khi đặt chân về nước, những gương mặt còn rất trẻ không giấu được niềm hạnh phúc vỡ òa vì thoát khỏi "địa ngục trần gian", trở về với gia đình. Họ chủ yếu bị bắt cóc và cưỡng ép vào làm cho các công ty lừa đảo trực tuyến, điểm cuối họ bị bán về một "công ty" tại tỉnh Banteay Meanchey rồi bỏ trốn tập thể.

Các nạn nhân ở Campuchia được trao trả tại Cửa khẩu Hoa Lư tháng 11. Ảnh: Thái Hà

Nguyễn, 23 tuổi, quê Đồng Nai, gương mặt xinh xắn, cho biết ở quê cô làm nghề phun xăm. Cách đây vài tháng, cô được người bạn gần nhà bắt chuyện rồi giới thiệu qua Campuchia làm casino với lương 15 triệu đồng một tháng. Nghĩ bạn chơi cũng lâu nên không có chuyện lừa bán như trên mạng, cô hỏi ý kiến gia đình và dự định qua đó làm ít tháng, kiếm tiền để về mua đồ nghề làm phun xăm thẩm mỹ.

Tuy nhiên, khi đặt chân đến đất khách, Nguyễn vỡ ra mình bị bạn lừa đưa vào khu tự trị, phải làm việc lừa đảo trên mạng. "Tôi không chịu làm, chống đối bọn nó thì bị đánh hội đồng, sau đó bán qua lại nhiều công ty", cô kể.

Theo lời Nguyễn, khi vào mỗi công ty làm việc, cô đều bị thu giấy tờ và điện thoại. "Các hành động, giao tiếp, sinh hoạt đều bị đội ngũ quản lý giám sát chặt chẽ và khắc nghiệt 24/24 giờ trong ngày, người lao động bị đối xử như những nô lệ", cô nói.

Trưa 17/10, trong giờ ăn, mọi người thấy bảo vệ lơ là nên đồng loạt bỏ chạy ra ngoài cổng. Họ chạy gần 20 km thì gặp lực lượng Hiến binh Campuchia. "12h trưa, ai cũng đi chân đất nên bàn chân bóc hết da nhưng vẫn cố chạy", Nguyễn cho biết.

Những người trở về lần này ở 23 tỉnh thành; lớn nhất 40 tuổi, nhỏ nhất mới 16 tuổi. Ảnh: Thái Hà

Trong khi đó, Trần - cô gái quê Lạng Sơn - có hành trình tìm việc gian nan hơn. Cô cho biết thông qua mạng xã hội đã quen một người tuyển dụng lao động làm việc văn phòng với mức lương và tương lai rất "tươi sáng", nên tin tưởng. Từ Lạng Sơn, Trần bắt xe xuống Hà Nội rồi bay vào TP HCM, tiếp tục nối xe đến một cửa khẩu ở tỉnh Tây Ninh. Tại đây, cô được một người xe ôm chở "vượt biên" bằng đường mòn. Khi sang đến đất nước bạn, nhóm này cho ôtô đưa cô đến công ty làm việc.

Các giấy tờ tùy thân và điện thoại của Trần bị những người quản lý tịch thu. Từ đó, cô không còn là chính mình, phải làm việc bắt buộc theo ý họ. Những ngày đầu, do không biết sử dụng máy tính, cô được cho đi học. Khi Trần không biết làm, chủ bắt đầu đẩy cô sang nhóm lừa đảo trên Zalo, Facebook. "Họ chỉ tôi cách tìm nạn nhân rồi kết bạn; nếu họ đồng ý thì mình sẽ nhắn tin chào hỏi, làm quen...", Trần kể.

Không giống hành trình dài mà Trần phải tự bắt xe, Lê - cô gái khác ở Đồng Nai - được nhóm lừa đưa ôtô đến tận nhà đón. Cả gia đình cô vui mừng, nghĩ rằng "công ty tuyển dụng rất chu đáo".

Lê kể mình tự đăng bài tìm việc trên Facebook, sau đó có người nhắn rằng "ở Tây Ninh có một quán ăn thiếu vị trí mà cô cần tìm", rồi khuyên cô sang đó thử việc. Ba ngày sau, người này lấy số điện thoại của Lê và hứa sẽ đến tận nhà đón sang Tây Ninh làm việc.

Đúng hẹn, họ thuê một xe du lịch đến tận nhà đón Lê. Thấy con gái được ôtô đến đón, gia đình cô rất yên tâm để Lê lên xe đi làm xa nhà, không ngờ đây là cạm bẫy của những kẻ mua bán người xuyên biên giới. "Sau khi xe rời Đồng Nai, đi thẳng về khu vực biên giới Tây Ninh, tôi được một xe ôm chở qua Campuchia. Sau hai lần đổi xe, tôi cũng đến được nơi làm việc", Lê kể.

Vừa vào, Lê chứng kiến tận mắt cảnh những người đi trước bị quản lý đánh đập, hành hạ khi làm không đạt chỉ tiêu họ đưa ra. "Lúc đầu họ bán tôi qua Kim Sa 5 với giá 2.500 USD. Sau đó tiếp tục bán tôi sang khu bên này thì tôi trốn thoát. Người chủ ở khu bên này nói, nếu muốn về thì phải đền cho công ty 10.000 USD thì mới được về", Lê nói.

Không chỉ những người đi tìm việc mới gặp nạn. "Tôi qua đó làm việc cho người quen, khi dạo phố thì bị nhóm người lạ áp sát đưa lên xe chở đi bán lại cho các công ty lừa đảo", nam thanh niên nói và cho biết cùng chạy thoát với 63 người còn lại vào trưa 17/10 vừa qua.

Bộ đội Biên phòng Việt Nam tiếp nhận 64 nạn nhân được Campuchia trao trả. Ảnh: Thái Hà

65 công dân trở về đợt này mang lại niềm vui đoàn tụ cho các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Họ có hộ khẩu tại: An Giang, Bắc Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Đồng Tháp, Lào Cai, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nghệ An, Sơn La, Tây Ninh, Tuyên Quang, Thanh Hóa, TP Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM và Vĩnh Long. Người lớn nhất 40 tuổi, nhỏ nhất mới 16 tuổi.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát nhân thân và bàn giao họ về cho gia đình.

Thời gian qua, Bộ đội biên phòng các tỉnh Tây Ninh, An Giang, Đồng Nai liên tục tiếp nhận nhiều lao động được giải cứu. Phần lớn họ đều là nạn nhân của bẫy "việc nhẹ lương cao", bị dụ dỗ sang Campuchia và cưỡng ép thực hiện hành vi lừa đảo người Việt qua mạng.

Phước Tuấn

* Tên nạn nhân đã thay đổi