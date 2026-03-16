Lời kể của người mất 7 tỷ đồng vì sập bẫy 'hệ sinh thái công nghệ triệu đô Xintel'

Thanh HóaKhông am hiểu về tiền số, nhưng sau khi tham gia một số hội thảo và "lời tư vấn có cánh" của nhân viên hệ sinh thái Xintel, bà Thu đổ hơn 7 tỷ đồng đầu tư và mất trắng.

Theo Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa, trong chuyên án phá đường dây lừa đảo đầu tư công nghệ Xintel, hơn 42.000 tài khoản trên cả nước đã nạp tiền vào hệ thống với tổng số tiền khoảng 400 tỷ đồng.

Bà Thu khai báo thủ đoạn của Xintel tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn

Trong số này, bà Thu, 52 tuổi, ở phường Đông Quang, là một trong 40 nạn nhân ở Thanh Hóa. Bà cho biết tháng 8/2024, một số người chủ động tiếp cận khi biết bà có khoản tiền tiết kiệm đáng kể, liên tục mời gọi tham gia đầu tư tài chính các dự án thuộc hệ sinh thái Xintel.

Ban đầu, bà Thu từ chối vì không hiểu biết về công nghệ, cũng không có kiến thức về tiền ảo. Tuy nhiên, nhân viên Xintel nhiều lần thuyết phục, giới thiệu đây là dự án công nghệ lớn, có doanh nghiệp vận hành, có trụ sở và người đại diện pháp luật.

Bà Thu sau đó thường xuyên được mời tham dự những buổi hội thảo tổ chức tại các nhà hàng lớn nghe thuyết trình về tiềm năng của nền kinh tế số; vẽ ra viễn cảnh đồng tiền mã hóa Xin sẽ tăng giá mạnh trong tương lai gần.

"Tôi thấy mọi thứ khá chuyên nghiệp nên dần tin tưởng", bà Thu nói.

Nghi can cầm đầu hệ sinh thái công nghệ Xintel Nguyễn Băng Thảo. Ảnh: Lam Sơn

Theo bà, nhóm này áp dụng chiêu thức "thả mồi bắt bóng" khi ban đầu cho nhà đầu tư thấy lợi nhuận tăng dần trên hệ thống. Mỗi ngày, tài khoản của bà đều hiển thị thêm lượng đồng Xin mới được khai thác, tạo cảm giác khoản đầu tư đang sinh lời.

Sau một thời gian, bà được hướng dẫn nạp tiền USDT để mua các máy đào tiền mã hóa mang tên Xnode và nhiều gói tài chính khác. Tổng số tiền bà đã nạp vào hệ thống lên tới gần 7,3 tỷ đồng.

"Tài khoản lúc đó hiển thị rất nhiều đồng Xin. Họ nói chỉ cần chờ thêm thời gian là có thể bán thu lợi nhuận", người phụ nữ 52 tuổi kể.

Tuy nhiên, khi bà thử rút tiền hoặc đăng nhập để thanh khoản, tài khoản bất ngờ bị đóng băng, không thể khớp lệnh. Hệ thống liên tục báo lỗi và không thể truy cập. "Toàn bộ tiền đầu tư giờ chỉ còn là những con số trên màn hình. Tôi không thể rút ra được. Bao nhiêu vốn liếng tích góp cả đời coi như mất trắng", bà trình báo cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, trường hợp của bà Thu phản ánh khá rõ thủ đoạn do nhóm điều hành hệ sinh thái công nghệ Xintel sử dụng để lừa đảo hàng chục nghìn nhà đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Nguyễn Băng Thảo đã dựng "hệ sinh thái công nghệ Xintel". Nhóm này lập các doanh nghiệp như Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution để tạo vỏ bọc hoạt động.

Đồng thời, chúng tận dụng giấy phép thiết lập mạng xã hội của dự án Xfactor Intelligent – vốn chỉ phục vụ chia sẻ thông tin du lịch – để quảng bá về một hệ sinh thái công nghệ tài chính. Các nền tảng như XINSTAR, XINTRAVEL và SHOP XINTEL được giới thiệu như những mảnh ghép của hệ sinh thái này.

Trên nền tảng đó, Nguyễn Duy Thịnh - phụ trách công nghệ đã tạo ra 12 tỷ token Xin trên mạng lưới BNB Smart Chain. Tuy nhiên, đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch tiền mã hóa nào và không có giá trị pháp lý tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ dữ liệu về giá trị đồng Xin và lợi nhuận trên website đều do nhóm điều hành tự điều chỉnh. Nguyễn Duy Thịnh thừa nhận có thể can thiệp vào hệ thống để tăng giảm số dư tài khoản hoặc điều chỉnh giá ảo của đồng Xin theo chỉ đạo.

Hệ thống Xintel còn vận hành theo mô hình đa cấp từ F0 đến F7. Người tham gia không chỉ đầu tư tiền mà còn được khuyến khích lôi kéo thêm người mới để nhận hoa hồng. Theo cơ quan chức năng, cơ chế này đã khiến số lượng nạn nhân tăng nhanh.

Hàng nghìn thiết bị công nghệ của nhóm lừa đảo đã bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Lam Sơn

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, tạm giam 18 người về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Trong số này có nhóm bị can cốt cán gồm: Nguyễn Băng Thảo (36 tuổi, trú Đồng Nai), Chủ tịch HĐQT, điều hành chính; Nguyễn Duy Thịnh (30 tuổi, trú TP HCM), Giám đốc công nghệ, người trực tiếp thao túng hệ thống điện tử và Hà Tuấn Dũng (trú TP HCM), Giám đốc Marketing, phụ trách quảng bá và lôi kéo đầu tư, đều bị tạm giam.

Lê Hoàng