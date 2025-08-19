Lợi ích sức khỏe từ nước ion kiềm giàu hydrogen

Loại nước có độ pH cao kết hợp phân tử hydrogen hòa tan hỗ trợ trung hòa axit, chống oxy hóa và góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

"Nước kiềm" có độ pH cao hơn mức trung tính. Nếu pH dưới 7, nước có tính axit; trên 7 có tính kiềm. Trong khi đó, nước hydrogen (hay nước giàu hydro) là loại có chứa các phân tử hydrogen (H2) ở dạng hòa tan.

Nước ion kiềm giàu hydrogen đang được gia đình hiện đại ưa chuộng nhờ khả năng hỗ trợ trung hòa axit dư, góp phần chống oxy hóa và cải thiện cân bằng nội môi của cơ thể. Với công nghệ điện giải, nguồn nước này được tạo ra thông qua quá trình tách nước thành dạng giàu ion kiềm và chứa phân tử hydrogen hòa tan. Lợi ích của loại nước được nhiều nghiên cứu nghi nhận.

Nguồn nước ion kiềm giàu hydrogen. Ảnh: Photo AC

Cuộc sống hiện đại bận rộn và thói quen sử dụng rượu bia, nước có ga, đồ ăn nhanh nhiều dầu mỡ, làm việc liên tục gây căng thẳng kéo dài gây nên hiện tượng rối loạn cân bằng axit - kiềm. Tình trạng này khiến axit dịch vị tăng trong dạ dày.

Trong một nghiên cứu lâm sàng do Trường Đại học Y Shiga phối hợp với Bệnh viện Quốc gia Ohkura (Nhật Bản), 6 tình nguyện viên được cho uống 1 lít mỗi ngày nước ion kiềm có độ pH lần lượt là 9, 10 và 11. Các nhà nghiên cứu ghi nhận sau khi uống nước ion kiềm pH 9, độ pH trong dạ dày tăng lên và duy trì ở mức cao hơn trong khoảng 30 phút, gợi ý về khả năng hỗ trợ kiểm soát độ axit của loại nước này. Độ axit là yếu tố thường mất cân bằng ở người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hoặc chịu căng thẳng kéo dài.

Bên cạnh đó, các nghiên cứu như của Tiến sĩ Lei Huang (Đại học Loma Linda, Mỹ) cho thấy hydrogen trong nước có khả năng khuếch tán sâu vào tế bào và chọn lọc phản ứng với gốc hydroxyl – một trong những gốc tự do độc hại. Đặc điểm chọn lọc này cho phép hydrogen tác động đến các gốc tự do có hại mà không làm ảnh hưởng đến các phân tử oxy và nitơ phản ứng khác, vốn đóng vai trò trong việc điều hòa tín hiệu sinh học bình thường của tế bào.

Khả năng chống oxy hóa của nước này được đo bằng chỉ số ORP. Chỉ số ORP âm càng thấp thì mức độ chống oxy hóa càng lớn. Vì vậy, khi tìm hiểu các dòng nước ion kiềm hydrogen, người dùng cần căn cứ vào các chỉ số như độ pH, ORP và hàm lượng hydrogen để lựa chọn phù hợp.

Các dòng máy lọc nước điện giải tạo nước ion kiềm hydrogen tại Mutosi. Ảnh: Mutosi

Từ những cơ sở khoa học này, máy lọc nước điện giải ion kiềm hydrogen đang được nhiều gia đình lựa chọn như giải pháp kết hợp giữa cung cấp nguồn nước sạch và hỗ trợ bảo vệ sức khỏe. Trong đó, thương hiệu Việt Mutosi đã phát triển dòng máy có thể tạo ra nước ion kiềm giàu hydrogen với chỉ số sau lọc ổn định, ứng dụng thêm màng RO để thích ứng với đa dạng nguồn nước trong nước.

Theo công bố, các chỉ số của nước tạo ra từ máy lọc nước điện giải Mutosi hỗ trợ trung hòa axit dư và chống oxy hóa khi sử dụng lâu dài. Đây là kết quả của nhiều năm Mutosi nghiên cứu về nguồn nước và lối sống của người Việt.

Đầu tư một thiết bị lọc nước điện giải góp phần đảm bảo nguồn nước an toàn, đồng thời hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Do đó, thương hiệu Mutosi mang đến các sản phẩm kết hợp công nghệ và thiết kế đi kèm mức giá dễ tiếp cận cho người Việt.

Linh Lam