Lợi ích sức khỏe khi kết hợp mật ong với tiêu đen

Mật ong và hạt tiêu là những gia vị thiết yếu trong gian bếp người Việt. Ngoài được dùng để nấu ăn, hai nguyên liệu này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, là thành phần phổ biến trong nhiều bài thuốc dân gian.

Mật ong là sản phẩm tự nhiên do ong mật tạo ra từ mật hoa thu được từ các loài thực vật khác nhau. Chế phẩm này được con người tiêu thụ từ hàng trăm năm. Các nền văn minh cổ đại như Ai Cập, Babylon, Lưỡng Hà, Trung Quốc luôn xem trọng mật ong vì các lợi ích bổ dưỡng và đặc tính y học của nó. Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra còn xem chất lỏng sánh đặc màu hổ phách này là bí quyết gìn giữ nét đẹp của bà.

Trong cuộc sống hiện đại, mật ong thuộc danh sách những thực phẩm lành mạnh nhất và thường được sử dụng để thay thế cho đường tinh luyện, chứa nhiều hoạt chất chống oxy hóa, kháng virus, chống viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy mật ong có tác dụng tích cực trong việc phòng ngừa các bệnh đường hô hấp, điều trị các bệnh về đường tiêu hóa, tim mạch, thần kinh, hỗ trợ giảm cân, giảm mức cholesterol...

Hạt tiêu đen được sử dụng nhiều trong cuộc sống. Ảnh: Shutterstock

Hạt tiêu đen được mệnh danh là "vua của các loại gia vị", có lịch sử phong phú và là một trong những loại gia vị được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Nhà sử học Edward Gibbon đã viết trong cuốn The History of the Decline and Fall of the Roman Empire: "Tiêu là gia vị nêm nếm thức ăn đắt tiền nhất trong các món chế biến trong giai đoạn thống trị của đế chế La Mã".

Theo tờ Healthline, hạt tiêu có nhiều lợi ích to lớn cho sức khỏe đã được khoa học chứng minh. Dược liệu này có tác dụng kích thích; hỗ trợ hệ tiêu hóa; cải thiện các triệu chứng cảm lạnh, ho; kích thích hệ tuần hoàn; ngăn ngừa ung thư...

Các đặc tính chống viêm, kháng virus và kháng khuẩn có trong mật ong và hạt tiêu đen có thể làm dịu cơn đau họng, giảm ho, cảm lạnh hiệu quả. Các gia đình có thể áp dụng theo cách làm sau để giảm nhanh các triệu chứng: đun sôi một cốc nước rồi đổ ra ly cho nguội bớt, thêm vào đó 3 - 5 hạt tiêu vừa mới xay, một thìa mật ong nguyên chất; trộn đều và uống trong lúc còn ấm.

Mật ong là một trong những nguyên liệu nấu ăn rất được yêu thích. Ảnh: Tracybee

Một số người thích nhiều hương vị hơn có thể thử pha món trà gừng tiêu đen mật ong: đun sôi một cốc nước với nửa thìa gừng xay, thêm vào nhúm trà xanh để lửa nhỏ trong một phút. Lọc lấy phần nước trà vào cốc, cho 3 - 5 hạt tiêu vừa mới xay, một thìa mật ong; trộn đều và uống trong lúc còn ấm.

Hạt tiêu tuy là gia vị nhưng cũng có thể bị trà trộn hàng kém chất lượng. Các bà nội trợ nên chọn hạt có hình dáng tròn đầy, màu đen tự nhiên, không có nấm mốc. Hạt khi nghiền thành bột phải có mùi thơm đặc trưng của hạt tiêu xanh, khi cắn thử có mùi thơm, cay kéo dài, không có mùi hăng hắc khó chịu.

Mật ong Tracybee đạt chất lượng cao, được sản xuất với công nghệ hiện đại. Ảnh: Tracybee

Lựa chọn sản phẩm mật ong chất lượng cũng là việc cần lưu tâm. Người tiêu dùng có thể tham khảo mật ong của Công ty TNHH Ong mật Tracybee. Doanh nghiệp là đơn vị tiên phong cung cấp sản phẩm trong phân khúc mật ong sạch, đạt chất lượng xuất khẩu cho thị trường nội địa. Hiện Tracybee cung cấp các dòng mật ong đơn hoa: mật ong hoa cà phê, mật ong hoa chôm chôm, mật ong hoa lệ chi.

"Làm đúng từ những bước nhỏ nhất" luôn là tiêu chí hàng đầu của đội ngũ Tracybee để người tiêu dùng luôn cảm thấy an tâm khi lựa chọn các sản phẩm của doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, doanh nghiệp luôn kiểm soát chặt chẽ từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, đóng gói và phân phối ra thị trường.

Mật ong Tracybee cũng là thương hiệu Việt đầu tiên giành giải thưởng cao tại London Honey Awards 2021 và The Superior Taste Award 2022. Ban giám khảo tại các cuộc thi đều cảm thấy bất ngờ khi một doanh nghiệp tại Việt Nam có thể đưa ra thế giới các loại mật mang hương vị độc đáo, khác biệt và chất lượng ở mức cao không thua kém các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Ý Linh