Lợi ích không ngờ của giấc ngủ ngon

Các nhà khoa học Harvard phát hiện, một giấc ngủ ngon có thể giúp con người kéo dài thêm gần 5 năm tuổi thọ đối với nam giới và hơn hai năm đối với nữ giới.

Kết luận này được rút từ dữ liệu nghiên cứu hơn 170.000 người. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 8% số ca tử vong do bất kỳ nguyên nhân nào có thể là do thói quen ngủ kém.

Một giấc ngủ tốt thường có 5 yếu tố: dài 7-8 tiếng mỗi đêm; không khó đi vào giấc ngủ; không gặp khó khăn để duy trì giấc ngủ; không sử dụng bất kỳ loại thuốc hỗ trợ nào và thoải mái khi thức dậy.

Ảnh minh họa: Yahoo Life

Tiến sĩ Frank Qian, Trường Y Harvard, cho biết: "Những phát hiện này nhấn mạnh rằng chỉ ngủ đủ giờ thôi là chưa đủ, bạn thực sự phải có một giấc ngủ ngon và không gặp nhiều khó khăn khi đi vào giấc ngủ".

Các nhà khoa học từ lâu chỉ ra, ngủ không đủ giấc làm tăng nguy cơ mắc một loạt các vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, bệnh tim, béo phì và tiểu đường. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên lợi ích của giấc ngủ ngon đối với tuổi thọ đã được công bố. Theo tổ chức The Sleep Council, hơn 1/3 người Anh ngủ ít hơn 6 tiếng mỗi đêm, điều này có khả năng khiến họ có nguy cơ tử vong sớm.

Nghiên cứu kéo dài 5 năm các nhà khoa học ghi nhận 8.681 người đã chết. Trong đó, 2.610 trường hợp tử vong (30%) là do bệnh tim mạch, 2.052 (24%) là do ung thư và 4.019 (46%) là do các nguyên nhân khác. Nghiên cứu cũng cho thấy, những người có đủ 5 yếu tố thuận lợi cho giấc ngủ, nguy cơ tử vong vì bất kỳ lý do gì đều thấp hơn 30%, nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch thấp hơn 21%, nguy cơ tử vong vì ung thư thấp hơn 19%.

Tiến sĩ Frank Qian nhấn mạnh, ngay cả khi còn trẻ, nếu mọi người có thể phát triển những thói quen ngủ tốt như ngủ đủ giấc, không mang phiền nhiễu vào giấc ngủ, vệ sinh giấc ngủ tốt, điều đó có thể mang lại lợi ích to lớn cho sức khỏe tổng thể lâu dài của họ. "Điều quan trọng đối với những người trẻ tuổi là hiểu rằng hành vi sức khỏe được tích lũy theo thời gian", ông nói.

Nghiên cứu còn cho thấy, chỉ một đêm ngủ không ngon giấc cũng đủ để kích hoạt sự gia tăng đột biến một chất hóa học trong não có liên quan đến bệnh Alzheimer. Những người bị ngưng thở khi ngủ còn có nguy cơ bị suy giảm nhận thức nhẹ sớm hơn trung bình 10 năm so với những người không bị rối loạn giấc ngủ.

Thùy Linh (Theo Yahoo Life)