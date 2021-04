Lợi ích khi mua bảo hiểm ung thư

Với bảo hiểm điều trị ung thư quốc tế - Global Cancer Care, khách hàng có thể gia hạn hợp đồng kể cả khi đã mắc bệnh ung thư.

Ung thư là hiểm họa với bất kỳ người nào, ở độ tuổi nào. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo, số bệnh nhân ung thư mới phát hiện trong năm 2040 khoảng 29,4 triệu người, so với năm 2018 là 18,1 triệu người". Con số này được trích từ báo cáo về tình hình đại dịch ung thư trên thế giới của Cơ quan quốc tế về ung thư của WHO (IARC).

Không chỉ nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng, ung thư còn là cơn ác mộng về tài chính với các gia đình bởi chi phí điều trị đắt đỏ. Theo các chuyên gia, chi phí trung bình cần thiết cho việc điều trị ung thư và duy trì sự sống từ vài trăm triệu, đến vài tỷ đồng. Số tiền này không hề nhỏ, thậm chí là lớn với những gia đình có thu nhập tầm trung và thấp ở Việt Nam. Ngay cả những gia đình có điều kiện, với mong muốn được chữa trị tốt nhất ở trong nước hay nước ngoài thì chi phí cũng là vấn đề.

Sản phẩm bảo hiểm được phân phối độc quyền qua Ngân hàng Sài Gòn (SCB), phát triển bởi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và Luma. Ảnh: SCB

Hiện, thị trường có nhiều sản phẩm bảo hiểm ung thư, phần lớn các gói hỗ trợ chi trả cho khoảng 80 bệnh ung thư phổ biến. Điều cần lưu ý là, người có nhu cầu sử dụng bảo hiểm phải ở trong tình trạng sức khỏe tốt, chưa từng được chẩn đoán hoặc theo dõi ung thư.

Trong khi đó, "Bảo hiểm điều trị ung thư quốc Tế - Global Cancer Care" lại cho phép cá nhân và những người phụ thuộc tham gia cùng hợp đồng bảo hiểm được chi trả chi phí điều trị ung thư tại các bệnh viện có nền y khoa tiên tiến trên thế giới với số tiền từ 2,4 đến 54 tỷ đồng. Đặc biệt, hợp đồng bảo hiểm của khách hàng có thể gia hạn kể cả khi đã mắc bệnh ung thư. Sản phẩm được phân phối độc quyền qua Ngân hàng Sài Gòn (SCB), phát triển bởi Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long và Luma,

Người dùng có thể đăng ký đơn giản, dễ dàng quản lý với hợp đồng điện tử, và luôn luôn có chuyên viên hỗ trợ trong suốt quá trình điều trị. Đồng thời, khách hàng sẽ được chi trả bảo hiểm ngay khi phát hiện bệnh (bệnh phát hiện sau thời gian chờ 180 ngày kể từ ngày hiệu lực bảo hiểm), và được tham vấn bởi chuyên gia y khoa quốc tế, bác sĩ và phác đồ điều trị phù hợp. Ngoài ra, khách hàng còn được chi trả thêm chi phí di chuyển, lưu trú cần thiết cho bản thân và một người đồng hành khi điều trị ung thư tại nước ngoài.

"Với sự phát triển của y khoa, nhiều bệnh ung thư có cơ hội được chữa khỏi nếu phát hiện và điều trị sớm. Vậy nên, mỗi người có thể tham khảo và tham gia một chương trình bảo hiểm ung thư để dự phòng tài chính cho tương lai", đại diện SCB chia sẻ.

Phúc An