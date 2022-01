Lợi ích khi mua bảo hiểm AIA qua Tiki

Nhiều quyền lợi tùy chọn, mức phí hợp lý, giao dịch tiện lợi, bồi thường nhanh chóng… là những lý do nên mua bảo hiểm AIA trên sàn TMĐT Tiki.

Thương mại điện tử (TMĐT) đang khiến cuộc sống của chúng ta thay đổi, thúc đẩy bùng nổ thời kỳ tiêu dùng số hậu Covid-19. Mọi người có thể mua sắm trực tuyến bất kỳ sản phẩm nào, kể cả bảo hiểm chỉ với vài thao tác đơn giản.

Trong khi đó, nhu cầu tham gia bảo hiểm cũng tiếp tục tăng do nhận thức về bảo vệ tài chính, sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Do đó các doanh nghiệp bảo hiểm, các sàn TMĐT hàng đầu, điển hình như AIA Việt Nam và Tiki đang tối ưu sản phẩm nhằm gia tăng tiện lợi cũng như trải nghiệm cho khách hàng.

Tham gia bảo hiểm trực tuyến đang trở thành xu thế mới. Ảnh: AIA Việt Nam

Quyền lợi và điều khoản minh bạch, dễ hiểu

Khác với các gói bảo hiểm truyền thống cần tư vấn viên giải đáp cặn kẽ, AIA Việt Nam và Tiki đã phát triển các sản phẩm đơn giản, dễ hiểu dành riêng cho kênh TMĐT, giúp khách hàng dễ dàng tự tiếp cận. Chỉ cần bỏ ra ít phút, bạn đã hiểu trọn vẹn mọi quyền lợi và điều khoản của sản phẩm.

Sản phẩm bảo hiểm AIA có mặt trên Tiki. Ảnh: AIA Việt Nam

Ví dụ, gói bảo hiểm Care Nex - Hỗ trợ chi phí y tế do tai nạn được diễn đạt ngắn gọn chỉ trong một trang giấy, gồm các quyền lợi cơ bản: Chi trả 100% số tiền bảo hiểm mỗi ngày nằm viện do hậu quả của tai nạn (không giới hạn số ngày một năm); quyền lợi mở rộng gồm: Chi trả 300% số tiền bảo hiểm do tai nạn khi nằm viện tại khoa chăm sóc đặc biệt ICU (tối đa 60 ngày mỗi năm hợp đồng) và 500% số tiền bảo hiểm mỗi lần phẫu thuật theo chỉ định của bác sĩ.

Với gói bảo hiểm Ultra Care Nex - Hỗ trợ chi phí y tế toàn diện, các quyền lợi cũng tương tự gói Care Nex nhưng không giới hạn mọi nguyên nhân nằm viện. Ngoài ra, Ultra Care Nex có thêm quyền lợi mở rộng chi trả 200% số tiền bảo hiểm mỗi ngày nằm viện (tối đa 60 ngày mỗi năm hợp đồng) do điều trị ung thư.

Mức phí hợp lý, linh hoạt lựa chọn giải pháp bảo vệ

Khi mua bảo hiểm AIA qua Tiki, khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 20.000 đồng mỗi năm để tham gia bảo hiểm Care Nex; từ 103.000 đồng mỗi năm để mua bảo hiểm Ultra Care Nex. Chưa kể, bạn có thể áp dụng mã giảm giá hoặc có cơ hội trúng thưởng nhiều quà tặng giá trị vào các khung giờ vàng mua sắm của Tiki.

AIA Việt Nam cung cấp sản phẩm đa dạng và linh hoạt lựa chọn, phù hợp với nhu cầu và tài chính của từng cá nhân. Khách hàng có thể chủ động lựa chọn sản phẩm với số tiền bảo hiểm từ 100.000 đến 500.000 đồng mỗi ngày, quyền lợi cơ bản đến quyền lợi mở rộng.

Khách hàng chủ động lựa chọn số tiền bảo hiểm và các quyền lợi phù hợp với nhu cầu bảo vệ của cá nhân. Ảnh: AIA Việt Nam

Chẳng hạn, bạn có thể chọn Care Nex quyền lợi cơ bản với phí đóng chỉ 61.000 đồng mỗi năm để được hỗ trợ 300.000 đồng chi phí nằm viện do tai nạn mỗi ngày. Phí sẽ tăng lên 63.000 đồng nếu thêm quyền lợi hỗ trợ 900.000 đồng mỗi ngày khi nằm tại khoa ICU do tai nạn hoặc 83.000 đồng nếu thêm cả quyền lợi chi trả 1,5 triệu đồng mỗi lần phẫu thuật.

Với Ultra Care Nex cùng số tiền bảo hiểm 300.000 đồng, khách hàng đóng phí 397.000 đồng sẽ được hưởng quyền lợi đầy đủ nhất: 300.000 đồng mỗi ngày nằm viện tại phòng thường, 900.000 đồng mỗi ngày nằm tại khoa ICU, 600.000 đồng mỗi ngày nằm viện điều trị ung thư và 1,5 triệu đồng mỗi lần phẫu thuật.

Quy trình mua, bồi thường trực tuyến, nhanh chóng

Ưu điểm nổi bật của bảo hiểm trực tuyến đến từ quy trình nhanh chóng và liền mạch với các bước đăng ký đơn giản trên nền tảng kỹ thuật số, đặc biệt phù hợp với khách hàng bận rộn. Chỉ vài thao tác trực tuyến đơn giản gồm kê khai thông tin, nộp hồ sơ, đóng phí, nhận hợp đồng bảo hiểm điện tử... khách hàng đã được AIA Việt Nam bảo vệ xuyên suốt 365 ngày.

Khách hàng có thể mua bảo hiểm AIA nhanh chóng, dễ dàng trên Tiki. Ảnh: AIA Việt Nam

Ngay cả yêu cầu bồi thường bảo hiểm cũng được thực hiện trực tuyến với thủ tục đơn giản, chỉ cần bằng chứng y tế và giấy tờ cá nhân.

Đội ngũ tư vấn viên sẵn sàng hỗ trợ khách hàng

Nếu thắc mắc về sản phẩm, khách hàng có thể tìm đọc Mục trả lời cho các câu hỏi thường gặp của AIA Việt Nam trên Tiki. Ngoài ra, AIA Việt Nam còn hỗ trợ và giải đáp mọi băn khoăn qua số hotline, email hoặc đặt hẹn với tư vấn viên.

Đội ngũ tư vấn viên của AIA Việt Nam được đào tạo và trang bị đầy đủ kiến thức về bảo hiểm cũng như kiến thức sản phẩm, sẵn sàng tư vấn tận tâm dựa trên nhu cầu thực tế của từng khách hàng.

Mua bảo hiểm trực tuyến đang trở thành xu hướng tất yếu. Công nghệ 4.0 mang đến những trải nghiệm khác biệt dành cho khách hàng từ các ngành kinh doanh đặc thù như bảo hiểm nhân thọ, theo cách chúng ta chưa từng nghĩ tới.

