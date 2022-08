Lợi ích khi mở tài khoản số đẹp OCB

Không chỉ sở tài khoản ngân hàng theo ý muốn, khách hàng còn được miễn phí nhiều phí dịch vụ từ OCB khi đăng ký mở tài khoản số đẹp.

Giao dịch tiện lợi với dãy số dễ nhớ

Thanh toán không tiền mặt ngày càng phổ biến, đi kèm chính là việc khách hàng sở hữu ít nhất một tài khoản ngân hàng để giao dịch. Nhằm tiết kiệm thời gian, tránh nhầm lẫn sai số khi thanh toán, chuyển khoản, nhiều người lựa chọn mở tài khoản số đẹp, dễ nhớ.

Anh Việt Dũng, chủ một đầu mối chuyên nhập hàng từ nước ngoài về chia sẻ: "Hàng ngày, khách đến nhập buôn rất đông. Họ thường chuyển khoản chứ không giao dịch bằng tiền mặt để tránh trường hợp rơi hoặc bị trộm. Vì vậy, tôi cần một số tài khoản ngân hàng dễ nhớ để có thể tiện giao dịch liên tục".

Anh Dũng cũng cho biết, đối với những tiểu thương như anh, thông thường sẽ đăng ký 4 – 5 tài khoản số đẹp ở các ngân hàng khác nhau để giúp khách hàng của họ có thể giao dịch thuận tiện hơn.

Sở hữu tài khoản số đẹp được nhiều người lựa chọn hiện nay. Ảnh: OCB

Tài khoản thể hiện phong cách cá nhân

Không chỉ rút ngắn thời gian giao dịch, tài khoản ngân hàng số đẹp còn mang hàm ý đem lại nhiều may mắn cho người dùng. Với người Á Đông, các con số luôn mang lại những ý nghĩa riêng của nó. Do vậy, việc sở hữu các con số tượng trưng cho sự may mắn, sự phù hợp về mặt phong thủy luôn được xem trọng. Không ít người bỏ ra số tiền lớn để tìm kiếm những con số đẹp từ biển số xe, số điện thoại cho đến số tài khoản ngân hàng. Đặc biệt với người làm kinh doanh, tài khoản số đẹp vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, đẳng cấp cá nhân, mặt khác giúp tạo lòng tin cho đối tác, khách hàng.

Ngân hàng Phương Đông (OCB) cũng đang cung cấp dịch vụ tài khoản số đẹp với số tài khoản chỉ từ 5 đến 10 ký tự. Không chỉ gắn tài khoản theo những ngày ý nghĩa như ngày sinh, ngày kỷ niệm, khách hàng còn được lựa chọn dãy số độc đáo, mang ý nghĩa về mặt phong thủy phù hợp từng người.

Phí dịch vụ ưu đãi

OCB đang miễn 100% các loại phí khi khách hàng đăng ký sử dụng ngân hàng số OCB OMNI như: phí thường niên eBanking, SMS Banking, phí chuyển khoản liên ngân hàng nội địa, phí chuyển khoản nhanh Napas, phí quản lý tài khoả,...

"Dịch vụ tài khoản số đẹp của OCB mang lại nhiều lợi ích, vừa giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, khẳng định vị thế, hình ảnh thương hiệu cá nhân, vừa được hưởng những lợi ích đi kèm khác... Với việc sở hữu tài khoản số đẹp, dễ nhớ, các hoạt động giao dịch thanh toán của khách hàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều", đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

