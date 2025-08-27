Lợi ích khi kết hợp Wi-Fi 7 và công nghệ XGS-PON từ FPT

Giải pháp SpeedX FPT kết hợp Wi-Fi 7 và công nghệ XGS-PON cung cấp internet đến 10 Gbps, cho phép tải game nặng, phim 4K trong vài giây, kết nối gần 100 thiết bị cùng lúc.

SpeedX là giải pháp internet kết hợp hai công nghệ XGS-PON và Wi-Fi 7, vừa được FPT giới thiệu. Theo đơn vị, giải pháp này giải quyết những vấn đề thường gặp như giật lag, nghẽn mạng, tải dữ liệu chậm, đáp ứng nhu cầu người dùng hiện đại khi nhiều hoạt động học tập, làm việc, giải trí đều diễn ra trên không gian mạng.

Tải game, phim trong vài giây

Tốc độ tải xuống và tải lên của SpeedX đều đạt tới 10Gbps, mở ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng yêu thích giải trí số. Khi lắp Wi-Fi 7 FPT, các game thủ có thể tải một game bom tấn dung lượng 20-30 GB trong vài giây. Việc chơi game online cũng trở nên ổn định hơn nhờ độ trễ thấp, mang lại lợi thế trong những trận đấu đối kháng đòi hỏi tốc độ phản xạ.

Tương tự, phim ảnh chất lượng 8K, dung lượng hàng chục GB cũng có thể tải xuống ngay lập tức để xem tại nhà hay khi di chuyển trên máy bay. Việc xem phim online cũng ổn định hơn, kể cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập.

Modern Wi-Fi 7 từ FPT. Ảnh: FPT

Bên cạnh đó, với tốc độ upload và download đối xứng, SpeedX mang lại lợi ích cho những người thường xuyên chia sẻ và sáng tạo nội dung giải trí. Các streamer, YouTuber hay những người sáng tác nhạc, dựng video có thể tải lên clip 4K, 8K, phát sóng trực tiếp với chất lượng cao, hoặc sao lưu kho dữ liệu hàng trăm GB lên nền tảng đám mây nhanh chóng hơn. "Nhờ đó, không chỉ người xem mà cả những nhà sáng tạo nội dung cũng được nâng cao trải nghiệm, tối ưu năng suất và tận hưởng trọn vẹn không gian sáng tạo của mình", đại diện FPT nói.

Đảm bảo ổn định cho gia đình đa thiết bị

Gia đình hiện đại có thể sở hữu hàng chục thiết bị thông minh từ TV, điện thoại, laptop, camera an ninh cho đến hệ thống smarthome. Trên đường truyền thông thường, việc kết nối đồng thời dễ gây nghẽn mạng, ảnh hưởng đến trải nghiệm. SpeedX giải quyết tình trạng này nhờ sự kết hợp XGS-PON và Wi-Fi 7.

Giải pháp có khả năng kết nối cùng lúc gần 100 thiết bị vẫn duy trì hiệu suất. Nhờ Wi-Fi 7, tín hiệu được phủ sóng rộng, ổn định và chống nhiễu, giúp học tập, làm việc, giải trí ở bất kỳ đâu trong ngôi nhà. Các thiết bị smarthome như đèn, điều hòa, rèm cửa, robot hút bụi hay hệ thống an ninh cải thiện thời gian phản hồi nhanh hơn.

Ông Hoàng Việt Anh - Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT phát biểu tại buổi ra mắt SpeedX. Ảnh: FPT

SpeedX là sự kết hợp của hai công nghệ tiên tiến nhất hiện nay: XGS-PON và Wi-Fi 7. Trong đó, XGS-PON - mạng quang thụ động hỗ trợ tốc độ 10 Gigabit - cho phép truyền tải dữ liệu đối xứng lên tới 10 Gbps. Công nghệ này vượt trội so với chuẩn GPON truyền thống vốn giới hạn ở mức 2.5G bps tải lên và 1.25 Gbps tải xuống.

Song song, Wi-Fi 7 giúp khai thác sức mạnh của XGS-PON nhờ khả năng hỗ trợ đồng thời ba băng tần 2.4, 5 và 6 GHz, tốc độ gấp 10 lần so với các thế hệ trước và gấp 4 lần khả năng chịu tải.

Theo FPT, giải pháp này còn là nền tảng quan trọng để các hộ gia đình sẵn sàng cho giai đoạn ứng dụng công nghệ mới như AR/VR, smarthome, điện toán đám mây hay streaming 8K.

Ông Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom, Tập đoàn FPT khẳng định giải pháp ứng dụng những công nghệ tiên tiến, giúp doanh nghiệp định nghĩa lại chuẩn mực Internet tại Việt Nam. "Cam kết của chúng tôi là mang trải nghiệm Internet tốc độ 10 Gbps đến mọi nhà, biến công nghệ tiên phong thành tiện ích thiết thực hàng ngày cho mỗi người dân Việt Nam", ông Việt Anh nói.

Hoài Phương