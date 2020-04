Lợi ích khi học công nghệ thông tin sớm

Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Hiệu trưởng Đại học FUNiX, thế hệ tương lai phải làm chủ máy tính, dù có làm trong ngành công nghệ thông tin hay không.

"Lập trình là ngôn ngữ của tương lai. Con người học ngôn ngữ để trao đổi, thậm chí để nói chuyện với máy tính và làm chủ thiết bị thông minh. Học sinh nên học càng sớm càng tốt, đó là xu hướng chung sẽ diễn ra trên toàn thế giới", Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam chia sẻ.

Hiệu trưởng Đại học FUNiX còn nhấn mạnh, trước đây chúng ta dạy học sinh sử dụng máy tính, điện thoại... ngày nay, chúng ta cần khuyến khích học sinh không chỉ biết dùng mà còn có thể làm chủ công nghệ.

Tại trường lập trình trực tuyến XiSo, trong gần 1.000 học viên ở 63 tỉnh, thành phố đang tham gia học CNTT trực tuyến, có hơn 50% học sinh học nhanh hơn so với quy định, nhiều bạn có thành tích học tập xuất sắc khi hoàn thành hai môn đầu tiên trong hai tuần, rút ngắn thời gian thành thạo kỹ năng CNTT và hoàn thành môn học để tiến tới học xong chương trình đào tạo.

Nguyễn Minh Hùng (học sinh lớp 8, trường THCS Quán Toan, Hồng Bàng - Hải Phòng) tham gia học tại XiSo từ tháng ba. Mới là học sinh cấp hai, Hùng đã nắm rõ các khái niệm về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), có kỹ năng sử dụng máy tính, một số phần mềm ứng dụng và văn phòng trong Windows. Ngoài ra, em có những hiểu biết và kỹ năng làm công dân số, thành thạo các thiết bị số như như máy tính, điện thoại... và làm chủ một số công cụ trên mạng xã hội, dịch vụ trực tuyến.

Học công nghệ thông tin từ sớm giúp học sinh làm chủ các thiết bị thông minh, tăng khả năng tư duy logic.

Tăng khả năng tư duy logic, giải quyết vấn đề

Bên cạnh việc làm chủ công nghệ, học lập trình sẽ gia tăng sự làm việc của trí óc, từ đó, học sinh biết cách tư duy logic để giải quyết vấn đề. Khi lập trình, học sinh cần tìm ra đáp án cho bài toán lớn thông qua việc chia nó ra thành từng miếng nhỏ - tương ứng với một vấn đề. Tiếp đến, học sinh cần vận dụng khả năng tư duy logic để tổng hợp, sắp xếp các giải pháp theo một trình tự phù hợp.

Trên trang web Đại học Rasmussen (Mỹ), Adrian Degus, bài viết của CEO Nuvro đã chỉ ra, học lập trình có tác dụng trong việc dạy bạn cách suy nghĩ. Học lĩnh vực này giúp Adrian Degus tiếp cận các vấn đề logic, hiểu về logic ở mức độ sâu sắc để cải thiện khả năng giải quyết vấn đề triệt để.

Đồng quan điểm, Hilary Bird (nhà phát triển cao cấp tại Get CenturyLink) cho biết, học lập trình đã mang lại lợi ích cho cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp của cô bằng cách khuyến khích cô tiếp cận các tình huống từ góc độ logic. Nó giúp cô có thể chia các vấn đề thành nhiều phần nhỏ, riêng biệt và tìm hiểu xem mỗi phần ảnh hưởng đến phần khác thế nào, từ đó giúp cô quyết định khu vực nào của vấn đề cần tập trung đầu tiên.

Thành thạo CNTT - kỹ năng cần thiết ở thời đại 4.0

Từ năm 2013, sự xuất hiện của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tạo ra những thay đổi trên nhiều lĩnh vực... vấn đề việc làm không nằm ngoài sự ảnh hưởng đó. Đến năm 2022, có khoảng 75 triệu công việc sẽ biến mất do những biến động về khoa học - công nghệ và kinh tế - xã hội (báo cáo "Tương lai của việc làm" - The Future of Jobs của diễn đàn kinh tế thế giới WEF).

Cùng với việc xuất hiện của nhiều ngành nghề mới và những biến đổi của các ngành nghề hiện có, đòi hỏi ở con người ngày càng nhiều kỹ năng. Theo đó, tự học, học liên tục và luôn cập nhật kiến thức về công nghệ thông tin, truyền thông là những kỹ năng cơ bản, cần thiết trong tương lai. Đi liền với nó là sự linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo để giải quyết vấn đề.

Trước những thách thức đang đặt ra trong thời đại 4.0, ngay từ bây giờ học sinh cần trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể bắt kịp với những đòi hỏi công việc liên tục thay đổi như hiện nay. Trường học lập trình trực tuyến XiSo mang đến giải pháp, cơ hội cho học sinh cả nước, không phân biệt vùng miền được học công nghệ thông tin từ sớm, định hướng kỹ năng nghề nghiệp ngay từ năm cấp hai.

Trường lập trình online XiSo mang đến cơ hội cho học sinh cả nước học công nghệ thông tin từ sớm, định hướng kỹ năng nghề nghiệp ngay từ năm cấp hai.

Với chương trình học chuẩn quốc tế, nội dung kiến thức sắp xếp từ cơ bản đến nâng cao, cùng với sự hỗ trợ giải đáp chuyên môn từ các chuyên gia công nghệ, XiSo giúp học sinh tiếp cận kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin bài bản và chuyên sâu.

Thế Đan